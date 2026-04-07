Ελαφρώς ακριβότερο, κατά περίπου 4%, αναμένεται να είναι το φετινό πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται σε ντομάτες, αγγουράκια, καθώς και σε αβγά, τόσο κανονικά όσο και σοκολατένια.

Η Υπηρεσία εκτιμά ότι η συνολική δαπάνη για ένα ενδεικτικό τραπέζι οκτώ ατόμων διαμορφώνεται φέτος στα 186,42 ευρώ, έναντι 179,36 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το τραπέζι των 8

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που εξετάστηκαν, μικρή αύξηση παρουσιάζει το αμνοερίφιο, με την τιμή να ανέρχεται στα 14,10 ευρώ το κιλό, από 13,46 ευρώ πέρσι.

Αντίθετα, πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στα λαχανικά. Οι ντομάτες εμφανίζονται ακριβότερες κατά 81% σε σχέση με πέρσι, καθώς η τιμή τους διαμορφώθηκε στα 4,43 ευρώ το κιλό, από 2,44 ευρώ. Τα αγγουράκια θερμοκηπίου καταγράφουν αύξηση περίπου 10%, φθάνοντας στα 3,28 ευρώ το κιλό, έναντι 2,97 ευρώ πέρσι.

Αύξηση παρατηρείται και στη φέτα, με την τιμή για συσκευασία 200 γραμμαρίων να διαμορφώνεται στα 3,09 ευρώ, από 2,70 ευρώ το 2025.

Στα αβγά, η δωδεκάδα μεγάλων αβγών κοστίζει φέτος 3,73 ευρώ, έναντι 3,34 ευρώ πέρσι. Ανοδικά κινείται και η τιμή του μεγάλου τσουρεκιού, που διαμορφώνεται στα 5,46 ευρώ, από 4,98 ευρώ, ενώ οι φλαούνες φθάνουν στα 13,66 ευρώ το κιλό, από 13,17 ευρώ την περσινή χρονιά.

Αύξηση καταγράφεται επίσης στα αναψυκτικά, με την τιμή για οκτώ τενεκάκια να ανέρχεται στα 5,30 ευρώ, έναντι 4,88 ευρώ πέρσι.

Στα σοκολατένια αβγά, οι τιμές κυμαίνονται από 8,47 ευρώ έως 15,32 ευρώ, με την Υπηρεσία να σημειώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται αυξήσεις που φθάνουν μέχρι και το 22% για το ίδιο προϊόν σε σχέση με πέρσι.

Από την άλλη πλευρά, χαμηλότερες σε σχέση με το 2025 είναι οι τιμές στις πατάτες, που διαμορφώνονται στα 0,95 ευρώ από 1,22 ευρώ, καθώς και στα κάρβουνα, με τα 5 κιλά να κοστίζουν 5,91 ευρώ, έναντι 6,19 ευρώ πέρσι.

Η σύγκριση τιμών με το 2025 – Αναλυτικά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι τιμές που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο ίσχυαν στις 6 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρεται, για τα νωπά κρέατα λήφθηκαν τιμές από 87 σημεία πώλησης, περιλαμβανομένων μεγάλων και μικρών υπεραγορών καθώς και συνοικιακών κρεοπωλείων, ενώ για τα εδέσματα η καταγραφή έγινε από 65 σημεία πώλησης, όπως μεγάλες και μικρές υπεραγορές και αρτοποιεία, σε όλες τις επαρχίες.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και υποβοήθησης των καταναλωτών και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση συμβουλή αγοράς.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα Παρατηρητήρια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που οφείλει να κάνει κάθε καταναλωτής με βάση τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και οικονομικά δεδομένα, ούτε αποσκοπούν στο να υποδείξουν συγκεκριμένα σημεία πώλησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ποιοτικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των προϊόντων του Παρατηρητηρίου, οι οποίες, όπως σημειώνεται, δεν είναι δυνατό να αποτυπωθούν στα αποτελέσματα της καταγραφής. Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές να προχωρούν σε ουσιαστική έρευνα πριν από τις αγορές τους, ώστε να εντοπίζουν τα προϊόντα και τις τιμές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις τους.