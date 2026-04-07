Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι τιμές του κρέατος τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια κρέατος στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης.

Όπως ανέφερε, αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι οι τιμές θα ακολουθούσαν ανοδική πορεία εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και της θανάτωσης ζώων. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ανατράπηκε λόγω της προόδου που καταγράφηκε στην αντιμετώπιση της ασθένειας, με αποτέλεσμα περισσότεροι βοσκοί να επιδιώκουν την πώληση των ζώων τους, αυξάνοντας έτσι την προσφορά κρέατος.

Ο κ. Λειβαδιώτης σημείωσε ότι, παρά τις θανατώσεις ζώων που έγιναν στο πλαίσιο των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, η αγορά εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς ποσότητες για να καλύψει τη ζήτηση.

Το βασικό πρόβλημα, όπως εξήγησε, εντοπίζεται στη μεταφορά των ζώων για σφαγή, καθώς τα περιοριστικά μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ δεν επιτρέπουν στους ζωεμπόρους να μετακινούνται την ίδια ημέρα από τη μία μάντρα στην άλλη για παραλαβή ζώων ή από τις επιτηρούμενες περιοχές προς τις μη επιτηρούμενες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία συγκέντρωσης των αναγκαίων ποσοτήτων, καθώς οι ζωέμποροι χρειάζονται περισσότερες ημέρες για να συλλέξουν τον απαιτούμενο αριθμό ζώων, αφού δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα αρνιά μόνο σε ένα σημείο.

Ο πρόεδρος των κρεοπωλών ανέφερε ακόμη ότι απομένουν τρεις ημέρες μέχρι το Πάσχα για να συνεχιστούν οι σφαγές, προσθέτοντας ότι τις τελευταίες ημέρες σφάζονται περίπου 6.000 με 7.000 ζώα ημερησίως.