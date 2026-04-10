Δέκα φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής δυναμικότητας 26,7 MW (μεγαβάτ) βρίσκονται στα σκαριά και προγραμματίζεται να εγκατασταθούν σε δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα γης σε όλη την Κύπρο.

Μόνο το ένα από αυτά, δυναμικότητας 7,99 μεγαβάτ, προγραμματίζεται να λειτουργήσει σε έκταση 90.497 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) ενώ το δεύτερο σε μέγεθος επιδιώκεται να λειτουργήσει σε γη εμβαδού 46.538m2.

Το τρίτο σε μέγεθος φωτοβολταϊκό πάρκο (ισχύος 2,76 μεγαβάτ) προγραμματίζεται να δραστηριοποιηθεί σε έκταση 26.090m2.

Για τα δέκα φωτοβολταϊκά έχουν ήδη εκπονηθεί περιβαλλοντικές μελέτες και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Κάποια από αυτά θα αποθηκεύουν και σημαντική ενέργεια.

Τα υπό προώθηση φωτοβολταϊκά πάρκα προγραμματίζεται να λειτουργήσουν στους ακόλουθους χώρους:

> Στην κοινότητα Αβδελλερού (επαρχία Λάρνακας), ισχύος 1,43 Μεγαβάτ.

> Κόρνος (επαρχία Λάρνακας) ισχύος 3,8 μεγαβάτ.

> Μηλιά (Πάφου) ισχύος 1547 KW.

> Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) ισχύος 1,20 μεγαβάτ.

> Πάχνα (Λεμεσός), ισχύος 2,5 μεγαβάτ.

> Ανώγυρα (Λεμεσός), με ισχύ 1,5 μεγαβάτ.

> Λάνια (Λεμεσός), ισχύος 2 μεγαβάτ.

> Δρομολαξιά (Λάρνακα), ισχύος 2,76 μεγαβάτ.

> Τερσεφάνου (Λάρνακα), ισχύος 2 μεγαβάτ.

> Τσέρι(Λευκωσία) ισχύος 7,99 μεγαβάτ.

Πολλές από τις εκτάσεις στις οποίες επιδιώκεται να λειτουργήσουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα εμπίπτουν σε γεωργική ζώνη, κάτι για το οποίο στο παρελθόν είχαν προκληθεί αντιδράσεις ακόμη και από τη Βουλή, υπό την έννοια ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς. Από την άλλη, προβάλλεται η θέση πως η λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων θα έχει θετικές επιπτώσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων και στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Κάποια τεμάχια στα οποία θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά εμπίπτουν και σε άλλες πολεοδομικές ζώνες (πέραν των γεωργικών).

Το μεγαλύτερο από πλευράς ισχύος και έκτασης φωτοβολταϊκό πάρκο θα δημιουργηθεί στο Τσέρι, με το εμβαδόν της γης που θα χρησιμοποιηθεί ανέρχεται σε 90.497 τετραγωνικά μέτρα.

Η προτεινόμενη θέση του έργου απέχει περίπου 1.140 μέτρα από την οικιστική περιοχή του Δήμου Τσερίου και εννέα από τα τεμάχια γης στα οποία προτείνεται να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά εμπίπτουν σε πολεοδομική ζώνη Γα4, «Αγροτική Ζώνη». Εξάλλου, μέρος δύο τεμαχίων εμπίπτουν σε ζώνη Δα2, «Ζώνη Προστασίας».

Αξίζει να σημειωθεί, πως για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού πάρκου θα απαιτηθούν 14.014 φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Όσον αφορά το δεύτερο, σε μέγεθος, φωτοβολταϊκό στον Κόρνο, ισχύος μέχρι 3,8MW, στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον αναφέρεται, πως το σύστημα αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα είναι δυναμικότητας 3MW/12MWh.

Αναφέρεται επίσης, πως σκοπός της λειτουργίας του είναι η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η συμβολή του στην αύξηση του ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο και παράλληλα, η μείωση στο ποσοστό χρήσης συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το φωτοβολταϊκό θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 550m βορειοδυτικά των ορίων των τεμαχίων του οικιστικού πυρήνα του Δημοτικού Διαμερίσματος Κόρνου. Επίσης, οι γειτνιάζουσες της περιοχής μελέτης είναι ως ακολούθως: Κοινότητα Πυργών Λάρνακας, περίπου 14m βορειοανατολικά των ορίων των προτεινόμενων τεμαχίων, 3,7km από το Δημοτικό Διαμέρισμα Δελίκηπου και 2,8km από την κοινότητα Μοσφιλωτής. Γίνεται επίσης αναφορά σε μικρό αριθμό μεμονωμένων κατοικιών πλησίον του έργου, με την πλησιέστερη μεμονωμένη κατοικία να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 55 μέτρα, βορειοδυτικά των ορίων του προτεινόμενου έργου.

Το σύστημα παραγωγής θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα ελέγχεται από κεντρικό σύστημα παρακολούθησης. Η ενέργεια που θα παράγει το φωτοβολταϊκό, σύμφωνα με τη μέγιστη δυναμικότητα του, εκτιμάται στα 8,200MWh το χρόνο.

Σε γεωργικές και προστατευόμενες ζώνες οι εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με την μελέτη, εντός των τεμαχίων, παρατηρούνται κυρίως διάσπαρτες δενδρώδες καλλιέργειες (ελιές) και άγρια βλάστηση. Τα τεμάχια αξιοποιούνται γεωργικά με την καλλιέργεια σιτηρών. Το δυτικό σύνορο εφάπτεται του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού (Β1) και σε απόσταση περίπου 80m δυτικά των ορίων του βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1).

Από έρευνα που έχει γίνει στο αρχείο του Τμήματος Περιβάλλοντος έχει εντοπιστεί η χορήγηση θετικής περιβαλλοντικής γνωμάτευσης σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Αξίζει να σημειωθεί, πως τα τεμάχια του προτεινόμενου έργου εμπίπτουν στην πολεοδομική ζώνη Ζ1. Η πολεοδομική ζώνη Ζ είναι ζώνη προστασίας (Αρχαιολογικοί χώροι, χώροι φυσικής καλλονής, δάση, προστατευόμενα τοπία, γεωμορφώματα, γόνιμη/αρδευόμενη γη/αναδασμός, ποταμοί/αργάκια, γεωτρήσεις κ.λπ.).

Η πλησιέστερη Οικιστική Ζώνη (Η2) βρίσκεται στα 235m περίπου βορειοδυτικά των ορίων του προτεινόμενου έργου και η πλησιέστερη Γεωργική Ζώνη (Γ3) βρίσκεται στα 10m βορειοανατολικά.

Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί και σκυροθραυστική μονάδα.

Σημειώνεται ότι τα δέντρα περιμετρικά των τεμαχίων του προτεινόμενου έργου θα διατηρηθούν και επομένως, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από την πτηνοπανίδα της περιοχής για τροφοληψία και ξεκούραση.