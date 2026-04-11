Νέα δημόσια τοποθέτηση έκανε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, μετά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και στο γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη για την υπόθεση «Σάντη».

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε φωτογραφία συνομιλίας μέσω μηνυμάτων, συνοδεύοντάς την με αιχμηρό σχόλιο για τις εξελίξεις.



Συγκεκριμένα, ο Μακάριος Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι «αυτή είναι η αιτία του πανικού», προσθέτοντας πως στόχος είναι «να καταστρέψουν τα τεκμήρια από την εργοδότηση της “Σάντης” στο Προεδρικό».



Τα μηνύματα τα οποία δημοσιεύει, δεν καταλήγουν ξεκάθαρα στο συμπέρασμα ότι όντως η “Σάντη” εργοδοτήθηκε στο Προεδρικό αλλά ότι υπήρξε κάποια συζήτηση επί του θέματος μεταξύ της “Σάντη” και δεύτερου προσώπου.

Προστίθενται, όμως, και αυτά στην αλυσίδα των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της υπόθεσης «Σάντη», η οποία παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας.