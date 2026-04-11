Ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, με ανακοίνωση του εκφράζει οδύνη για την τραγωδία που σημειώθηκε στον Δήμο του, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας που άφησε πίσω της μέχρι στιγμής δύο νεκρούς.

Όπως τονίζει, τώρα είναι η ώρα της σιωπής. Την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει τη συζήτηση αναλυτικά για τις ευθύνες όλων. «Συμπεριλαμβανομένων ημών και υμών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο Δήμος Αμαθούντας σε συνεννόηση με την Πολιτική Άμυνα έχει αναλάβει τη φιλοξενία των προσώπων που διέμεναν στην πολυκατοικία και έμειναν χωρίς στέγη.

Αυτούσια η δήλωση του Κυριάκου Ξυδιά

«Εκφράζω την οδύνη μου, καθώς και του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Δήμο μας.

Δύο νεκροί μέχρι αυτή την ώρα. Θαμμένοι κάτω από τα ερείπια ενός ακατάλληλου κτιρίου.

Αυτή τη στιγμή αρμόζει μόνο η σιωπή.

Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις ευθύνες όλων, συμπεριλαμβανομένων ημών και υμών.

Συλλυπητήρια σε όσους αφήνουν πίσω. Συζύγους, παιδιά, γονείς, φίλους. Ποιος ξέρει;»