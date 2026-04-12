Τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε στις 02:10 παρά τον κυκλικό κόμβο Κονιών στην Πάφο, όταν ιδιωτικό όχημα παρέκκλινε της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό ύψους περίπου πέντε μέτρων.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας, με τη χρήση υδραυλικής διασωστικής εξάρτυσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Ο τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Πάφου.

Για το περιστατικό ανταποκρίθηκε ομάδα και όχημα διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.