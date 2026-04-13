Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, καταγγέλλει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κάψιμο της σημαίας του ψευδοκράτους στις ελεύθερες περιοχές, ενόψει των εορτασμών του Πάσχα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «μια ομάδα ασυνείδητων ατόμων στο νότο έκαψε τις σημαίες της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτασμών».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κάνει λόγο για μια «γελοία» πράξη, η οποία αποτελεί «ένδειξη έλλειψης πολιτισμού από τους εμπρηστές».

«Αυτή η νοοτροπία και πρόκληση θα έπρεπε να τύχει καταδίκης από την Ελληνοκυπριακή ηγεσία παρά από εμάς», τονίζει ο κ. Έρχιουρμαν, εκφράζοντας την έντονη καταδίκη του για το περιστατικό.