Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον χώρο του Melios Zoo Park στους Αγίους Τριμιθιάς, με τη συμμετοχή πολιτών που αντιδρούν στην απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για παύση λειτουργίας του χώρου. Η κινητοποίηση οργανώθηκε μετά την απόρριψη της έφεσης του επιχειρηματία Μενέλαου Μενελάου, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Οι διαδηλωτές ζήτησαν λύσεις αντί για λουκέτα, τονίζοντας με συνθήματα ότι «τα ζώα δεν φταίνε».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν δεκάδες υπογραφές, ενώ οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο, με στόχο να παραδώσουν υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητώντας παρέμβαση για να μην κλείσει ο ζωολογικός κήπος.

Εκ μέρους του κόμματος «Ενεργοί πολίτες – Κίνημα ενωμένων Κυπρίων κυνηγών», ο Νικόλας Προδρόμου, χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του δικαστηρίου. Εδώ και πολλά χρόνια το σύστημα πολεμά τον κ. Μέλιο, είπε, προσθέτοντας πως στο σύστημα αυτό εμπλέκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς του κράτους όπως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υπουργεία κλπ. Τόνισε στους παρευρισκόμενους πως «η πραγματική αλήθεια είναι ότι μπορεί μία μέρα η Αστυνομία να πάει και να βάλει λουκέτο στον χώρο, αλλά εμείς πρέπει να αντιδράσουμε και να απαντήσουμε πως δεν πρόκειται από τη στιγμή που δεν μιλούν για ευημερία των ζώων, απλά χρησιμοποιούν μία κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του κ. Μέλιου και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τότε δεν θα σωπάσουμε». Τέλος, είπε πως με σχετικό υπόμνημα καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να βρει τους τρόπους ώστε να αναιρεθεί η απόφαση του δικαστηρίου.

Με τη σειρά του ο κ. Μενελάου, τόνισε πως εδώ και 26 χρόνια λειτουργεί ο χώρος του για τον κόσμο. «Τα ζώα έχουν εισαχθεί όλα νόμιμα. Είναι όλα εκτροφής, δεν έχω και ουδέποτε είχα στην κατοχή μου άγρια ζώα, πλην τους τρεις αετούς που μου παραχώρησε το κράτος. Τα ζώα όλα ευημερούν. Το λέει και το Κτηνιατρείο», συνέχισε.

Περαιτέρω, εξήγησε πως η κόντρα αφορά προσωπικά συμφέροντα συγκεκριμένων λειτουργών του κράτους. «Έκαναν εγκλήματα. Το Κτηνιατρείο και η Θήρα καταδικάστηκαν για ενέργειες που έκαναν. Πήρα αρκετά χρήματα, αλλά το θέμα ήταν να τιμωρηθούν. Έμειναν ατιμώρητοι μέχρι σήμερα, πήραν προαγωγές. Αυτά τα γνωρίζει και ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, ακόμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η απαίτηση μας είναι να διερευνηθούν οι καταγγελίες που έχουν μπροστά τους και οι αποφάσεις δικαστηρίων. Μπορώ να αποδείξω τα πάντα με έγγραφα και όχι με λόγια», κατέληξε, ενώ έκανε λόγο για σκοπιμότητες.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό υπόμνημα με τις καταγγελίες για «συστηματική διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας και μη απόδοση ευθυνών από κρατικούς λειτουργούς».

Εκπροσωπώντας το Πράσινο κόμμα της Κύπρου, η Μαρία Θεοδοσιάδου είπε πως «είναι παράλογο από τη στιγμή που τα ζώα έχουν εισαχθεί νόμιμα να κλείνουμε ένα ζωολογικό κήπο και να μην υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης για τα ίδια τα ζώα. Το πρώτο μέλημα του κράτους θα έπρεπε να είναι η ευημερία των ζώων. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι ζωολογικοί κήποι στην Κύπρο δεν συζητούμε το κλείσιμο τους. Αυτά είναι ζώα τα οποία ήταν σε ζωολογικούς κήπους και έχουν εισαχθεί στην Κύπρο, δεν είναι άγρια ζώα και αν τα αφήσεις ελεύθερα στη φύση θα πεθάνουν, δεν θα επιβιώσουν. Άρα δεν μπορούν να έρχονται και να βγάζουν μία απόφαση η οποία δεν περιλαμβάνει κανένα σχέδιο για την ευημερία των ζώων».

Σε δηλώσεις του στο philenews ο κ. Μενελάου τόνισε πως η φάρμα του παραμένει κανονικά σε λειτουργία με τα ωράρια που ίσχυαν όπως και πριν την απόφαση του δικαστηρίου.