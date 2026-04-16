Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μέχρι την Κυριακή αισθητή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.