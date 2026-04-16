Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στόχος είναι η προστασία των παιδιών, η ενίσχυση των οικογενειών και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου από τις ίδιες τις πλατφόρμες.

«Η προστασία των παιδιών μας στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την διακυβέρνηση μας» αναφέρει.

Προσθέτει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ που προχωρούν αμέσως με την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνικής πρότασης για την επαλήθευση της ηλικίας στον διαδικτυακό χώρο. «Εντός του έτους, η εν λόγω πρόταση ενσωματώνεται στην εθνική εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» αναφέρει.

Επισημαίνει ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής, την υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις.

ΚΥΠΕ