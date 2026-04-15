Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μέτρα περιορισμού της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να παρουσιάζει μια νέα εφαρμογή που θα επιτρέπει την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, με στόχο την προστασία των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η εν λόγω εφαρμογή που δοκιμάζεται ήδη πιλοτικά στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Δανία και την Κύπρο, είναι, σύμφωνα με την Κομισιόν, τεχνικά έτοιμη και σύντομα διαθέσιμη για χρήση από τους πολίτες.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν “γνωρίζουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να δώσει στα παιδιά απίστευτες ευκαιρίες. Μπορούν να μαθαίνουν πιο γρήγορα μέσω διαδραστικών εργαλείων. Μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένοι με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν πλούτο γνώσεων και να εξερευνήσουν τον κόσμο πολύ πέρα από τους τοίχους της τάξης. Και αυτές οι τεχνολογίες μπορούν επίσης να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες. Αλλά γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτά τα οφέλη συνοδεύονται από κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Ένα παιδί στα έξι δέχεται εκφοβισμό στο διαδίκτυο. Ένα παιδί στα οκτώ εκφοβίζει κάποιο άλλο παιδί”.

Σύμφωνα με την ίδια “Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν εξαιρετικά εθιστικά σχέδια, ατέλειωτο scrolling που τροφοδοτεί τον εθισμό, σύντομα βίντεο και εξαιρετικά εξατομικευμένο περιεχόμενο. Ο χρόνος που τα παιδιά μας περνούν κοιτάζοντας οθόνες δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλός, και αυτός είναι ο χρόνος που δεν περνούν στην παιδική χαρά ή με τους συνομηλίκους τους. Και όσο περισσότερο χρόνο περνούν στο διαδίκτυο, τόσο πιο πιθανό είναι να εκτεθούν σε επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο από διαδικτυακούς θηρευτές. Είναι δουλειά των γονέων να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και όχι των πλατφορμών”

Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, αυτή η εφαρμογή, η οποία ακολουθεί το παράδειγμα των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν μετά την πανδημία της COVID-19, θα επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους κατά την πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως ακριβώς τα καταστήματα ζητούν ταυτότητα σε άτομα που αγοράζουν αλκοολούχα ποτά.

Πρώτον, είναι φιλική προς το χρήστη. Κάθε ένας θα μπορεί να κατεβάζει την εφαρμογή να την ρυθμίζει με το διαβατήριό του ή την ταυτότητα και στη συνέχεια να αποδεικνύει την ηλικία του σε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Δεύτερον, σέβεται τα υψηλότερα πρότυπα απορρήτου στον κόσμο. Οι χρήστες θα αποδεικνύουν την ηλικία τους χωρίς να αποκαλύπτουν άλλα προσωπικά στοιχεία. Με απλά λόγια, είναι εντελώς ανώνυμη. Οι χρήστες δεν μπορούν να παρακολουθούνται.

Τρίτον, η εφαρμογή λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή, τηλέφωνο, tablet, υπολογιστή, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Και τέλος, είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ιρλανδία είναι πρωτοπόροι και σχεδιάζουν να ενσωματώσουν την εφαρμογή στα εθνικά τους wallets.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν έρχεται μία μόλις μέρα πριν από μια βιντεοσύσκεψη ηγετών από αρκετά κράτη – μέλη της ΕΕ, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για να συζητήσουν ένα πανευρωπαϊκό πλάνο για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους.

protothema.gr