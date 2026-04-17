Σοβαρά και συνεχιζόμενα περιστατικά απαγωγών γατών καθώς και αδράνεια από πλευράς Αστυνομίας, καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων. Σε μία περίπτωση, αναφέρεται ανακοίνωση, πως γάτα εξαφανίστηκε από τη Λάρνακα και, τελικά, εντοπίστηκε μέσω του τσιπ της στην Πύλα. Ήταν σε κακή κατάσταση και χωρίς τα στοιχεία ταυτοποίησης που είχε σε κολάρο, σε χώρο όπου υπήρχαν σε κλουβιά και άλλα ζώα. Οι οικολόγοι ζητούν παρέμβαση και διερεύνηση των υποθέσεων από την Αστυνομία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών:

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θέτει ενώπιον των αρμόδιων αρχών ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που χρήζει άμεσης, πλήρους και διαφανούς διερεύνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει καταγγελία για απαγωγή ενός γάτου στην επαρχία Λάρνακας. Οι κηδεμόνες του, για λόγους ασφάλειας, είχαν φροντίσει να του τοποθετηθούν στοιχεία ταυτοποίησης (tag) με το όνομά του και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και συσκευή εντοπισμού (AirTag), μέσω της οποίας εντοπίστηκε στην περιοχή της Πύλας.

Κατά την επιτόπια μετάβαση των κηδεμόνων στην τοποθεσία που υπέδειξε το AirTag, εντοπίστηκε ο γάτος παρουσία της Αστυνομίας Κύπρου, καθώς και αριθμός άλλων ζώων, ορισμένα από τα οποία βρίσκονταν σε κλουβιά. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο συγκεκριμένος γάτος δεν έφερε πλέον τα στοιχεία ταυτοποίησής του. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δόθηκαν διαφορετικές εκδοχές ως προς τις συνθήκες του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι το ζώο, μετά το συμβάν, μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, καθώς παρουσιάζει πρόβλημα υγείας.

Το γεγονός ότι ο γάτος έφερε εμφανή στοιχεία ταυτοποίησης καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό και εγείρει εύλογα ερωτήματα για το πώς και για ποιους λόγους μετέφεραν τον γάτο στο συγκεκριμένο υποστατικό, καθώς και για τα άλλα ζώα που βρίσκονται στον χώρο. Τίθεται επίσης ζήτημα ως προς το αν πρόκειται για ζώα που αναζητούνται από τους κηδεμόνες τους.

Το περιστατικό έχει ήδη τεθεί υπόψη του Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητά:

Την άμεση, ενδελεχή και χωρίς καθυστέρηση διερεύνηση της υπόθεσης.

Γιατί, όταν πήγε η αστυνομία στο συμβάν, δεν κάλεσε επιτόπου όλες τις αρμόδιες αρχές για να διακριβωθεί τι συνέβαινε; Την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκε το ζώο στο συγκεκριμένο υποστατικό, καθώς και τον έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης όλων των ζώων που βρίσκονται εκεί.

Τη διερεύνηση του σκοπού για τον οποίο μεταφέρθηκε ο γάτος εκεί, καθώς και του σκοπού για τον οποίο βρίσκονται εκεί τα άλλα ζώα.

Τονίζεται ότι αρκετοί πολίτες καταγγέλλουν καθημερινά εξαφανίσεις γατών από τη μια μέρα στην άλλη παγκύπρια, γεγονός που εντείνει την ανησυχία της φιλοζωικής κοινότητας και καθιστά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ακόμη πιο επιτακτική.

Υπενθυμίζεται επίσης η υπόθεση εξαφάνισης γατών σε γνωστή υπεραγορά, για την οποία, παρά σχετική επιστολή που στάλθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας από τον Πρόεδρο του Κινήματος κ. Παπαδούρη, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα καμία απάντηση.

Η συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα κ. Ανθή Μουζούρη τονίζει ότι: «Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών αποτελεί ζήτημα διαφάνειας, ευζωίας των ζώων και εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και δεν μπορεί να καθυστερεί ή να αφήνει κρίσιμα ερωτήματα αναπάντητα»