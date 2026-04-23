Μετά από επικοινωνία που είχα χθες με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, έλαβα ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις ότι το έργο του δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς προχωρά κανονικά, χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τον αρχικό σχεδιασμό για τετραπλής κατεύθυνσης δρόμο.

Αυτό αναφέρει σε δήλωση του ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν κατά την πορεία υλοποίησης θα αντιμετωπίζονται άμεσα τόσο από τον αρμόδιο Υπουργό όσο και από την Κυβέρνηση, με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου.