Σε μια σημαντική εξέλιξη για τον τομέα της αεροπορικής συντήρησης στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή προχωρά η εταιρεία United Aerospace Maintenance Company (UAMCO) Ltd. Η εταιρεία εξασφάλισε την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια για την κατασκευή μιας εξειδικευμένης εγκατάστασης δοκιμών κινητήρων αεροσκαφών (aircraft engines test cell) στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.

Η έγκριση αυτή αποτελεί το επόμενο στρατηγικό βήμα για την επέκταση των δραστηριοτήτων της UAMCO, η οποία διαθέτει ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις συντήρησης, επισκευής και γενικής ανακατασκευής (MRO) στο νησί.

Οι εγκαταστάσεις τύπου «Test Cell» θεωρούνται καθοριστικές για το οικοσύστημα της αεροναυπηγικής, καθώς επιτρέπουν τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των κινητήρων υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης .

Το συγκεκριμένο έργο της UAMCO εισάγει μια σημαντική τεχνολογική καινοτομία σε διεθνές επίπεδο. Θα αποτελέσει την πρώτη εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ασίας (EMEAA) που καταργεί τη χρήση γερανογεφυρών οροφής (overhead cranes). Για τη μετακίνηση των κινητήρων θα επιστρατευτεί ένα προηγμένο, αυτοματοποιημένο σύστημα ελιγμών με την ονομασία «Spider», το οποίο αναμένεται να βελτιώσει αισθητά τη λειτουργική αποδοτικότητα και την ασφάλεια των χειρισμών. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης έχει σχεδιαστεί για τη δοκιμή περίπου 250 κινητήρων αεροσκαφών ετησίως.

Για την υλοποίηση του τεχνολογικού αυτού εγχειρήματος, η εταιρεία θα προμηθευτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας από τον παγκόσμιο κολοσσό αεροδιαστημικής SAFRAN.

Η ανάπτυξη του έργου θα βασιστεί σε κυπριακές εταιρείες με μακρά εμπειρία στον κλάδο τους. Ο αρχιτεκτονικός και μηχανολογικός σχεδιασμός έχει ανατεθεί στο γραφείο DMA Architects-Engineers, το οποίο εδρεύει στη Λάρνακα και μετρά περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας.

Οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία GECO Constructions, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών από το 2005.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη λειτουργική δυναμική της UAMCO , ενώ παράλληλα αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην προσπάθεια της Κύπρου να εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο, περιφερειακό κέντρο παροχής εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών και υποδομών.