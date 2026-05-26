Ένα δημιουργικό διήμερο γεμάτο τεχνολογία, παράδοση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έζησε η κυπριακή αποστολή στο νησί Saaremaa της Εσθονίας. Στις 18 και 19 Μαΐου 2026 , το Διαπιστευμένο ΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγίου Νικολάου έδωσε δυναμικό “παρών” στη Διακρατική Συνάντηση Εργασίας (TPM) του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ TIDES («Tales of the Islands through Digital Storytelling for Environmental Awareness», Αρ. Έργου: 2025-1-CY01-KA220-SCH-000351058).

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Kärla Põhikool και έφερε κοντά τους εταίρους του προγράμματος, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων. Το κυπριακό δημοτικό σχολείο εκπροσωπήθηκε από τη Συντονίστρια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου, και τη Γραμματέα του σχολείου, Φάνη Παπαβασιλείου, οι οποίες συμμετείχαν ενεργά στον καθορισμό της στρατηγικής πορείας του έργου.

Από τους Τοπικούς Μύθους στην Ψηφιακή Λογική (WP3)

Η ατζέντα της συνάντησης επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο Πακέτο Εργασίας 3 (WP3) , το οποίο στοχεύει στη γεφύρωση των παραδοσιακών θρύλων με την ψηφιακή σχεδίαση.

Κατά την πρώτη ημέρα, αναλύθηκαν οι μύθοι που συλλέχθηκαν στο προηγούμενο στάδιο (WP2). Επιλέχθηκαν οι καταλληλότερες ιστορίες που μπορούν να συνδεθούν άμεσα με κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα των νησιών μας, όπως η λειψυδρία και η παράκτια ρύπανση. Πρότυπα Storyboards: Σχεδιάστηκαν συνεργατικά 10 επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα εικονογραφημένων σεναρίων (storyboard templates) . Παράλληλα, ορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η διάρκεια των βίντεο και οι κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που θα δημιουργηθεί.

Σχεδιάστηκαν συνεργατικά . Παράλληλα, ορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η διάρκεια των βίντεο και οι κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που θα δημιουργηθεί. Διασφάλιση Ποιότητας: Καθορίστηκαν συγκεκριμένοι Δείκτες Ποιότητας (Quality Indicators), υπό την καθοδήγηση του Kärla Põhikool, ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο και των 25 ψηφιακών ιστοριών του έργου.

Ψηφιακά Εργαλεία και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών

Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στην πράξη και τη διοικητική οργάνωση των επόμενων φάσεων.

Οι συμμετέχοντες/ουσες προχώρησαν σε hands-on δοκιμές σύγχρονων εργαλείων (όπως Canva, Animoto και Flipgrid) και οριστικοποίησαν τον που θα υποστηρίξει 40 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Τοπικά Εργαστήρια για Μαθητές/τριες: Οργανώθηκε το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή 10 τοπικών εργαστηρίων (2 ανά συμμετέχουσα χώρα) που θα ενεργοποιήσουν συνολικά 200 μαθητές /τριες, ενώ συζητήθηκε η τεχνική δομή του Ψηφιακού Αρχείου Ιστοριών (Digital Story Archive).

Οργανώθηκε το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή (2 ανά συμμετέχουσα χώρα) που θα ενεργοποιήσουν συνολικά /τριες, ενώ συζητήθηκε η τεχνική δομή του Ψηφιακού Αρχείου Ιστοριών (Digital Story Archive). Διοικητική Συμμόρφωση: Εξετάστηκε ο προϋπολογισμός του Πακέτου Εργασίας και η κατανομή των ημερών εργασίας (Staff Days: 70 ημέρες για την Εσθονία και 50 ημέρες για τους εταίρους), διασφαλίζοντας την απόλυτη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Διάχυση και Επόμενα Βήματα

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη χάραξη της στρατηγικής προβολής των αποτελεσμάτων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, του eTwinning και των σχολικών ιστοσελίδων, καθώς και με την επίσημη απονομή των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης. Μέσα από τη σύμπραξη της ψηφιακής αφήγησης (Digital Storytelling) και της εκπαίδευσης STEAM, οι μαθητές/τριες τως εταιρικών σχολείων θα έχουν σύντομα την ευκαιρία να γίνουν πρεσβευτές του περιβάλλοντος.

Ευχαριστούμε θερμά τις Kaidi Liivas και Sirje Ellermaa (Διευθύντρια του Kärla Põhikool) για την εξαιρετική φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση.

Το ταξίδι του TIDES συνεχίζεται δυναμικά στις σχολικές μας αίθουσες!

*Της Αγγέλας Χριστάκη Φιλίππου

(Γενικής Συντονίστριας Ευρωπαϊκού Έργου TIDES)