Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες, 16 Ιουνίου 2026, τα τελικά αποτελέσματα για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κολύμβηση αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και σημαντικές μορφές αναψυχής στην Ευρώπη. Η ετήσια αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης αποτυπώνει τον βαθμό εφαρμογής των περιβαλλοντικών μέτρων προστασίας και ενισχύει τη δυνατότητα των πολιτών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές τους για ασφαλή και καθαρά νερά.

Σύμφωνα με τη φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος, για το έτος αναφοράς 2025, συμμορφώθηκε πλήρως με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Πιο αναλυτικά, κατά την κολυμβητική περίοδο 2025, η Κύπρος πέτυχε ποσοστό συμμόρφωσης 100%, με τα 123 σημεία δειγματοληψίας να χαρακτηρίζονται ως “εξαιρετικής ποιότητας”. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Κύπρο στην 1η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέταρτη συνεχή χρονιά ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Ακολουθούν η Ελλάδα με 97,1% και η Βουλγαρία με 96,9%.

Κατά την κολυμβητική περίοδο (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου 2025), διενεργήθηκε συστηματική παρακολούθηση 123 περιοχών σε όλη την παράκτια ζώνη της ελεύθερης Κύπρου, με μηνιαίες τουλάχιστον δειγματοληψίες, καθώς και μία πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου.

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης συνδέεται άρρηκτα με τη δημόσια υγεία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τουριστική δραστηριότητα και, κατ’ επέκταση, για την οικονομία της χώρας. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα ενισχύουν περαιτέρω την εικόνα της Κύπρου ως προορισμού με καθαρές, ασφαλείς και ποιοτικές ακτές.

Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί προϊόν της άριστης συνεργασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη εφαρμογής της Οδηγίας, με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Κύπρος συνεχίζει να επιβεβαιώνει στην πράξη τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών της πόρων, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας νερά κολύμβησης προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας.