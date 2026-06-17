Ποινή φυλάκισης πέντε ετών επέβαλε σήμερα (17/6) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 37χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος παραδέχθηκε την κατοχή, με σκοπό την προμήθεια, σχεδόν μισού κιλού κοκαΐνης. Υπενθυμίζεται ότι το Κακουργιοδικείο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης έξι ετών στον 49χρονο συγκατηγορούμενό του τον Νοέμβριο του 2025, καθώς η εμπλοκή του στην υπόθεση κρίθηκε μεγαλύτερη.

Στην ομόφωνη απόφασή του, το Δικαστήριο αναφέρει ότι έλαβε υπόψη την παραδοχή του 37χρονου, τις προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις, τη μεταμέλειά του, τη συνεργασία του με την Αστυνομία, το λευκό ποινικό του μητρώο, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν τα αδικήματα.

Όπως αναφέρθηκε κατά την αγόρευση του δικηγόρου του, ο 37χρονος παρασύρθηκε από τον πρώην συγκατηγορούμενό του και του επέτρεψε να αποθηκεύσει τα ναρκωτικά στην αποθήκη που χρησιμοποιούσε.

Το Δικαστήριο επισήμανε ότι ο ρόλος του 37χρονου διέφερε από εκείνον του πρώτου κατηγορούμενου, αφού περιορίστηκε στο να επιτρέψει την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών στον συγκεκριμένο χώρο. Η ποινή του αρχίζει να υπολογίζεται από τις 26 Φεβρουαρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία τελούσε υπό κράτηση ως υπόδικος.

Σημειώνεται ότι στις 19 Νοεμβρίου 2025 το Κακουργιοδικείο καταδίκασε τον 49χρονο συγκατηγορούμενο σε έξι χρόνια φυλάκιση, αφού παραδέχθηκε ότι κατείχε κοκαΐνη συνολικού βάρους 457,08 γραμμαρίων, καθώς και ότι έκανε χρήση κάνναβης.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν δικής του παραδοχής, σε τρεις κατηγορίες, με σοβαρότερη εκείνη της κατοχής κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια, ποσότητας που ανερχόταν περίπου στο μισό κιλό. Επιπλέον, το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για το αδίκημα του καπνίσματος κάνναβης, καθώς παραδέχθηκε ότι κάπνισε χειροποίητο τσιγάρο με κάνναβη.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 26 Φεβρουαρίου 2025 ο 49χρονος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από μέλη της ΥΚΑΝ, έπειτα από πληροφορία ότι ασχολείτο με την εμπορία και διακίνηση κοκαΐνης.Ο κατηγορούμενος θεάθηκε να σταθμεύει το όχημά του έξω από πολυκατοικία στη Λεμεσό και να εισέρχεται σε αποθήκη χωρίς να μεταφέρει οτιδήποτε. Λίγη ώρα αργότερα εξήλθε κρατώντας μαύρο τσαντάκι και επιβιβάστηκε στο όχημά του.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε και ανακόπηκε για έλεγχο ενώ οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά την έξοδο Ζυγίου.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 363 γραμμαρίων και ο 49χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Παράλληλα, εντός του οχήματος εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο με κάνναβη, καθώς και άλλα τεκμήρια.

Ακολούθως, ανακόπηκε για έλεγχο όχημα που οδηγούσε 37χρονος στη Λεμεσό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, μία συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μεικτού βάρους 100 γραμμαρίων και ο 37χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Έρευνα διενεργήθηκε επίσης στο διαμέρισμά του, καθώς και σε αποθήκη, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χάρτινο ποτήρι καφέ που περιείχε ποσότητα λευκής ουσίας, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, ήταν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 101 γραμμαρίων.