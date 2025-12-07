Η πρώτη έκδοση του Φιλελεύθερου, 7/12/1955, κυκλοφορεί ξανά σήμερα, 70 χρόνια μετά, μαζί με την έκδοση της ημέρας. Με κύριο θέμα «μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Καραμανλή προς τον κυπρ. Λαόν διά του Φιλελεύθερου». Ο Καραμανλής διαβεβαίωνε: «Δεν υπάρχει δύναμις δια να εμποδίση τον Ελληνικόν λαόν από του να επιτελέση το καθήκον του προς τους αδελφούς Κυπρίους». Με πρωτοσέλιδο άρθρο και τίτλο «Απαράδεκτος αδιαλλαξία», ο Φ του ΄55 τοποθετήθηκε από την πρώτη του μέρα απέναντι στη βρετανική πολιτική και υποσχέθηκε να αγωνιστεί «με όλας του τας δυνάμεις» για να οδηγηθεί ο κυπριακός λαός «εις την ομαλήν συνέχιση των ειρηνικών ασχολιών του».