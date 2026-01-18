Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, Πρόεδρος της Βραζιλίας, με ανάρτηση στον επίσημο του λογαριασμό στον Χ, αναδημοσίευσε το άρθρο του, το οποίο όπως έγραψε «δημοσιεύθηκε σε 27 χώρες του Mercosur και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Article by President Lula published in newspapers across 27 countries of Mercosur and the European Union (Brazil 🇧🇷, Argentina 🇦🇷, Paraguay 🇵🇾, Uruguay 🇺🇾, Bolivia 🇧🇴; Austria 🇦🇹, Belgium 🇧🇪, Bulgaria 🇧🇬, Croatia 🇭🇷, Cyprus 🇨🇾, Czech Republic 🇨🇿, Estonia 🇪🇪, France 🇫🇷, Germany… pic.twitter.com/8WLL9ORVbw January 17, 2026

Το άρθρο του στην Κύπρο δημοσιεύθηκε στον «Φιλελεύθερο» στις 16 Ιανουαρίου, ταυτόχρονα με όλες τις άλλες εφημερίδες σε ακόμα 26 χώρες.

Συγκεκριμένα το άρθρο δημοσιεύτηκε στις εξής χώρες: Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Βολιβία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

Ο Πρόεδρος Λούλα φρόντισε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με ένα κολάζ των τίτλων όπως αυτοί εμφανίστηκαν σ’ όλες τις μεγάλες εφημερίδες της κάθε χώρας.

Το άρθρο του Λούλα ντα Σίλβα αναφέρεται στη συμφωνία Mercosur, μέσα από το οποίο τονίζεται ότι αυτή αποτελεί απάντηση της πολυμέρειας στον απομονωτισμό.

Καταλήγοντας στο άρθρο του ο Πρόεδρος Λούλα σημειώνει τα εξής: «Εν μέσω της ανόδου του πολιτικού εξτρεμισμού, η Mercosur και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύουν με συγκεκριμένους όρους ότι ο πολυμερισμός, ο οποίος έφερε τεράστια οφέλη στον κόσμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραμένει σχετικός και απαραίτητος».

