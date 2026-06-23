Μουντιάλ: Δύο γκολ του Μπαπέ χάρισαν πρόκριση στη Γαλλία μετά από δίωρη διακοπή λόγω κακοκαιρίας και επικράτηση 3-0 έναντι του Ιράκ – Ο Χάαλαντ τράβηξε τη Νορβηγία στους «32» με νίκη 3-2 με Σενεγάλη ΑΘΛΗΤΙΚΑ newsroom