Όποιος άκουσε τους βουλευτές και τα κόμματα να συζητούν στη χθεσινή Ολομέλεια για τις προτάσεις νόμου που κατέθεσαν και υπερψήφισαν σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα νομίσει πως η Βουλή έδωσε λύση στις εκποιήσεις. Δυστυχώς, οι δανειολήπτες, εν αντιθέσει με τα όσα πύρινα άκουσαν από τα κόμματα και πάλι θα κοιμηθούν και θα ξυπνήσουν με το άγχος. Η Βουλή μπορεί να ρυθμίσει κάποια θέματα, ως εκεί. Όποιοι διαφημίζουν πως μπορούν να λύσουν το πρόβλημα απλά παίζουν με τον πόνο του κάθε μεροκαματιάρη που βρίσκεται σε πραγματικό αδιέξοδο. Κουραστήκαμε να ακούμε για υπερασπιστές των τραπεζών ή του λαού. Εμείς θέλουμε βουλευτές που θα προστατεύουν και τον πολίτη και την σταθερότητα. Γιατί πρέπει να είναι μόνο το ένα από τα δύο δηλαδή;

Ζακ.