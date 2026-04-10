Για το Ισραήλ, ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στην εκεχειρία που συμφωνήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, την Τετάρτη, προχώρησε στους σφοδρότερους βομβαρδισμούς που έγιναν ποτέ στην τόσο κοντινή μας (γεωγραφικά και όχι μόνο) χώρα της Μέσης Ανατολής. Οι αριθμοί συγκλονίζουν, καθώς τοπικές Αρχές κάνουν λόγο για 500 νεκρούς σε μερικές ώρες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, άμαχοι και διασώστες.

Κι αν το Ισραήλ δεν λογαριάζει τίποτα και ο Νετανιάχου είναι πρόθυμος να μακελέψει ολόκληρο τον κόσμο για την πολιτική του επιβίωση, φαίνεται πως ούτε την ΕΕ -κι ας μη μιλήσουμε για τον επικίνδυνο πλανητάρχη- ενδιαφέρει τι συμβαίνει στον Λίβανο, στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της Χεζμπολάχ. Ούτε εμάς εδώ στην Κύπρο μας ενδιαφέρει; Έχουμε γίνει τόσο παχύδερμοι και δεν μας συγκινεί η σφαγή τόσων ανθρώπων; Αφού καταφέραμε να αγαπήσουμε τον βιαστή μας (Τουρκία), τώρα αγαπούμε και τον βιαστή άλλων λαών; Τι θα γράψει η ιστορία για αυτή την ομερτά;

ΑΛ.ΜΙΧ.