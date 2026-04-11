Ακόμη και ο Εωσφόρος να θέλει ν’ αγιάσει δεν τον αφήνουν οι εξελίξεις. Παρόλα αυτά, λόγω των ημερών (αλλά και των νυκτών) που ακολουθούν, θα επιδείξω μέγιστη αυτοσυγκράτηση (όση επιδεικνύει και ο Τραμπ) και δεν θα γράψω (πολλές) κακίες.

Αμήν λέγω υμίν (κατά Ιωάννην 14,12) στην περίπτωση του ισχύει η ρήση «πελλός παπάς σε βάφτισεν» (τζαι το μωρόν που κράταν). Με αυτόν τον άνθρωπο έχουμε σούρτα-φέρτα. Τι να πω; Είναι λιγότερο επικίνδυνο να έχει κανείς αλισβερίσι με την Σάντη παρά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πια. Δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι οι στρατηγικοί μας εταίροι και ποιοι είναι οι εχθροί μας, αφού, όπως θα έλεγε και ο Οδυσσέας Ελύτης «ήρθαν ντυμένοι “φίλοι”, αμέτρητες φορές οι εχθροί μου το παμπάλαιο χώμα πατώντας».

Δεν γνωρίζουμε αν κινδυνεύουμε περισσότερο από το Ιράν ή τις ΗΠΑ. Διότι, ποιος λέει ότι, αν αύριο αρνηθεί ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας να στείλει στρατό οπουδήποτε δεν θα μας βομβαρδίσει ο Τραμπ; Αυτό που με εκνεύρισε περισσότερο ήταν η αναφορά του, πως «χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι ένας χάρτινος τίγρης»! Τι λες; Καλά δεν του είπε κανείς ότι θα ενταχθεί και τυπικά στο ΝΑΤΟ η Κύπρος; Διότι ουσιαστικά είμαστε μέλος της συμμαχίας εδώ και καιρό.

Για να μην αναφερθούμε στην επικριτική αναφορά του στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ότι «δεν ήταν χρήσιμος». Δηλαδή τι θέλει να πει; Ότι είναι άχρηστος;

Βεβαίως παρέλειψε να διευκρινίσει πως δεν ήταν «χρήσιμος ηλίθιος» αλλά η κατάσταση δεν σώζεται. Εμάς μια χαρά μας συμπεριφέρθηκαν οι σύμμαχοί μας Βρετανοί. Αν εξαιρέσεις, βεβαίως, την περίοδο της αποικιοκρατίας, τις δολοφονίες αγωνιστών, τα βασανιστήρια και τη συνεργασία με τους εχθρούς μας κοκ.

Η αλήθεια είναι πως (εκτός από τη μισή Κύπρο) τίποτε δεν μας λείπει. Είμαστε σχεδόν ευτυχισμένοι. Λέω «σχεδόν» διότι κάποιες έρευνες, τις οποίες όλοι θεωρούμε στημένες, μας παρουσιάζουν ότι είμαστε περίπου χαζοχαρούμενοι (που λέει ο λόγος) αντί χαρούμενοι. Και είναι κρίμα το γεγονός ότι σε αυτή την σκευωρία εμπλέκονται και τα Ηνωμένα Έθνη.

Γέλασε, αν όχι και το παρδαλό κατσίκι, τουλάχιστον το κατσίκι με τον αφθώδη πυρετό, όταν άκουσε ότι η Κύπρος καταλαμβάνει την 62η θέση στην Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας για το 2026.

Το αστείο είναι ότι η συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες διεθνώς ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών.

Ειλικρινά γέλασα όταν πληροφορήθηκα πως οι σκανδιναβικές χώρες κατατάσσονται στις πιο ευτυχισμένες στον κόσμο. Και δεν ντράπηκαν να μας πουν πως οι έφηβοι και οι νέοι μας δεν είναι ευτυχισμένοι;

Καλά, γιατί δεν ρώτησαν ζήτησαν τη γνώμη κάποιων καμακιών μας σε παραλιακές περιοχές να τους πουν τη γνώμη τους για τις σκανδιναβές; Να τους πουν ότι εκλιπαρούν τους Κύπριους να συνευρεθούν προκειμένου να τους μεταδώσουμε ή έστω να τους φυτέψουμε (ήμαρτον Κύριε) λίγη ευτυχία;

Έπειτα, οι διενεργήσαντες την έρευνα, έχουν επισκεφθεί ποτέ την Κύπρο να συνομιλήσουν με τους νέους μας; Να ακούσουν «τάχα» την άποψη τους; Έπρεπε να το κάνουν, «ντα»; Να μου πεις, «άντε και ήρθαν, σε ποια γλώσσα να συνεννοηθούν, από τη στιγμή κατά την οποίαν για να μιλήσουν οι γονείς με τα παιδιά χρειάζονται διερμηνέα; Ή μήπως δεν βλέπουν ότι πρωτοπορούμε και σπάμε τα κατεστημένα; Εδώ για να εκδικηθούν το ξεπερασμένο πολιτικό σύστημα εξέλεξαν τον Φειδία ευρωβουλευτή και αντί να εκδικηθούν τα συστημικά κόμματα εκδικήθηκαν τους πολίτες.

Βεβαίως, δεν είμαστε και κοινωνία αγγέλων και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και κάπου εδώ θα συμφωνήσω με τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος με αφορμή την επίθεση κατά λειτουργού της Νομικής Υπηρεσίας, από καταδικασθέντα, είπε και ελάλησε:

«Δεν πάμε καλά, η κοινωνία μας δεν πάει καλά, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό».

Εντάξει, δεν μπορούν να λειτουργούν όλα στην εντέλεια όπως λειτουργεί η Νομική Υπηρεσία. Η οποία οδήγησε ενώπιον της Δικαιοσύνης όσους εγκληματίες δεν απάλλαξε αναστέλλοντας την ποινική τους δίωξη.

Όμως, προτού φύγουμε από τη Νομική Υπηρεσία, πρέπει να αναγνωρίσουμε και του Γενικού Εισαγγελέα το δίκιο. Δεν γίνεται να αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου, να υπάρχουν στην αίθουσα δύο άνδρες τη ΜΜΑΔ, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί και για την ασφάλεια της δικηγόρου της Εισαγγελίας, να της επιτίθεται ο καταδικασθείς, να την κτυπά και να τρέχουν κατόπιν εορτής να συλλάβουν τον δράστη. Μετά συγχωρήσεως τι στο διάολο έκαναν εκεί τα όργανά μας; Τους τροχονόμους; Ήταν εκεί απλώς για το θεαθήναι; Δηλαδή, η μαγκιά εξαντλείται σε ειρηνικούς διαδηλωτές και σε γυναικόπαιδα; Ντροπής πράγματα.

Αυτά βλέπουν οι ξένοι και νομίζουν πως είμαστε (εντελώς) μπανανία.

Ενώ αν ήταν αντικειμενικοί θα έβλεπαν και τα θετικά μας. Θα έβλεπαν ότι προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών ο Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος μπορεί να συζητά θέματα τα οποία αφορούν ψηφοφόρους του αλλά αυτό το κάνουν και άλλοι βουλευτές. Φέρνουν στις Επιτροπές τους 10-15 υψηλόμισθους λειτουργούς του δημοσίου (τους οποίους πληρώνουμε εμείς), δεν τους αφήνουν να μιλήσουν και όταν ανοίξουν το στόμα τους, τους πιάνουν από το λαιμό, κάνουν το κήρυγμά τους για να ακούσουν οι ψηφοφόροι τους και ύστερα κατηγορούν το δημόσιο ότι δεν παράγει έργο. Και να ήθελε, πως να παράξει έργο κύριε τάδε μου;

Αλλά, this is Cyprus.