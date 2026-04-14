Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Ήταν 10 προς 11 Απριλίου 1826 όταν οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι της ιεράς πόλεως αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ιστορική έξοδο, μετά από ένα χρόνο πολιορκίας από τις οθωμανικές και αιγυπτιακές δυνάμεις. Έκτοτε, το Μεσολόγγι έγινε σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας, ενώ συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτάχυνση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Η Έξοδος τιμάται και θα τιμηθεί, όχι μόνο στο Μεσολόγγι αλλά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ως μια πελώρια στιγμή της ιστορίας μας, με την επιβεβαίωση του σολωμικού στίχου από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους: «Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι».

Έπρεπε και η Κύπρος να γιορτάζει την ηρωική Έξοδο και να τιμά τα διακόσια χρόνια, πέρα από μια απλή αντιπροσωπεία. Αφενός επειδή είναι μια από τις κορυφαίες και κομβικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Αφετέρου γιατί στην Έξοδο συμμετείχαν και Κύπριοι και αξίζει να μνημονεύονται. Ήταν οι Χριστόδουλος Κοκκινόφτας, Ιωάννης Κύπριος, Καπετάν Ιωάννης, Μιχαήλ Αντωνίου, Παντελής Γεωργίου και Ιωάννης Πασαπόρτης. Τουλάχιστον αυτοί εντοπίζονται στα ενθυμήματα άλλων αγωνιστών του Μεσολογγίου, με πιο γνωστό τον Ιωάννη Πασαπόρτη από την Κοίλη, ο οποίος επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του μερικά χρόνια μετά, φορώντας την παραδοσιακή ενδυμασία της ιεράς πόλεως και διατηρώντας με περηφάνεια το ελληνικό του διαβατήριο.

ΑΛ.ΜΙΧ.