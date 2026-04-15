Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε μια ακόμη θεατρική του παράσταση, αυτή τη φορά με τοποθέτηση προϊόντων, καθώς παρέλαβε έτοιμο φαγητό από κυρία που εργάζεται σε γνωστή ανά το παγκόσμιο αλυσίδα τροφίμων, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για νέο πόλεμο. Με το γνωστό του ύφος, επανέλαβε πως όταν τελειώσει με το Ιράν (θα τελειώσει;), σειρά θα έχει η Κούβα. Δεν τον φτάνει το χάος που προκαλούν οι πολιτικές του στη Μέση Ανατολή, σπεύδει να δηλώσει, με τα πακέτα με τα φαγητά ανά χείρας, πως: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα, αφού τελειώσουμε με το Ιράν». Και δεν έχει κανένα να τον σταματήσει ή να του πει πως οδηγεί τον πλανήτη στο χάος.

Κ.ΒΕΝ.