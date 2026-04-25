Έλεγε με βεβαιότητα και στόμφο ενώπιον συνεργείων τηλεοπτικών σταθμών ότι κάποιος κύριος από τις Kτηνιατρικές Yπηρεσίες τα πήρε χοντρά σε έναν φάκελο, για να επιτρέψει τη μεταφορά 500 μολυσμένων με αφθώδη πυρετό αρνιών σε σφαγείο…

Όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος, τόνισε ότι είναι σε θέση να δώσει στοιχεία στην Αστυνομία. Κι όταν τον κάλεσε αστυνομικός προκειμένου να δώσει τα περιβόητα αυτά στοιχεία (που τα ξέρει η μισή Κύπρος, όπως έλεγε) για τον δήθεν χρηματισμό, εκστόμιζε κουβέντες του καφενέ. Καμιά μαρτυρία, αόριστες κουβέντες… Φαίνεται ότι το κλίμα ανευθυνότητας που κυριαρχεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επικράτησε και στον δημόσιο λόγο.

Συναγωνισμός μεγαλοστομίας με μπόλικη δόση ανευθυνότητας… Με κάτι τέτοια φαινόμενα, ας μη διερωτόμαστε και γιατί κάποιοι υποψήφιοι βουλευτές υποστηρίζονται από μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων. Ψηφοφόροι, ανεπαρκείς ως πολίτες, που βρίσκουν επιβεβαίωση όταν εμφανίζεται ανεπαρκής υποψήφιος, ο οποίος δεν γνωρίζει ούτε τα βασικά για τον τόπο του και επιδίδεται σε κουβέντες εντυπωσιασμού χωρίς ουσία. Όμοιος ομοίω…

Φ.Μ.