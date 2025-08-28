Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, εάν έχουμε τις γραπτές διαβεβαιώσεις της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σχετικά με τις αλλαγές στο νομοθέτημα για το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ερωτηθείς σε σχέση με τη σημερινή συνάντηση της οργάνωσης με την Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Επαναλάβαμε τις θέσεις μας και η Υπουργός μάς ανέλυσε και αυτή τι έχει αποδεχθεί και τι όχι», ανέφερε ο κ. Λυσάνδρου, σημειώνοντας ότι η ΟΛΤΕΚ ζήτησε από την Υπουργό Παιδείας να έχει γραπτώς τις διαβεβαιώσεις της για ό,τι θα γίνει.

«Από κει και πέρα», συνέχισε, «νομίζω πως θα είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, δεδομένου ότι στην επόμενη συνάντησή μας θα έχουμε τις γραπτές θέσεις της Υπουργού».

Ο Παναγιώτης Λυσάνδρου είπε ότι η Υπουργός Παιδείας δεν όρισε ημερομηνία για νέα συνάντησή της με την ΟΛΤΕΚ, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή θα γίνει σύντομα.

Απομένει να δούμε αν τα πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα περιμένουμε, κατέληξε.

ΚΥΠΕ