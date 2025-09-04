Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ημ/νίας 28 Αυγούστου 2025, το επιβατικό κοινό ενημερώνεται ότι από αύριο, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, θα αρχίσει η εκτέλεση της μαθητικής υπηρεσίας λεωφορείων, με βάση τα δρομολόγια που κατήρτισαν οι εταιρείες παροχής δημόσιων επιβατικών μεταφορών, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί είτε μέσω αναρτήσεων είτε με άμεση ενημέρωση από τις ίδιες τις εταιρείες.

Κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας, τα δρομολόγια ενδέχεται να διαφοροποιούνται, με την ένταξη των νέων μαθητών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την εφαρμογή των δράσεων αυτών, το Υπουργείο και οι ανάδοχες εταιρείες επιδιώκουν την ουσιαστική αναβάθμιση της μετακίνησης των μαθητών, την ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και τη διευκόλυνση των οικογενειών μέσω προσιτών κομίστρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με τις εταιρείες που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε κάθε επαρχία.