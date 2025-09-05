Ήχησε σήμερα, Παρασκευή το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών της Κύπρου.

Η παιδεία μας αλλάζει με αποφασιστικά βήματα, αναφέρει σε μήνυμά της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Καλεί επίσης τους μαθητές να δουν το σχολείο και το πανεπιστήμιο όχι μόνο ως τόπο μάθησης, αλλά και ως χώρο δημιουργίας, συνεργασίας και καλλιέργειας αξιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στο μήνυμά της η κ. Μιχαηλίδου κάλεσε τους μαθητές να ενεργήσουν με υπευθυνότητα, έμπνευση και σεβασμό, προτρέποντάς τους να αναδείξουν «την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, και την ανθρωπιά ως καθημερινή σας στάση. Η ενεργός συμμετοχή σας στη νέα πορεία της παιδείας είναι το πιο σημαντικό εφόδιο για το μέλλον σας».

«Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη. Δεν είναι ίδια με τις προηγούμενες. Είναι η χρονιά κατά την οποία η παιδεία μας αλλάζει με αποφασιστικά βήματα. Ενδυναμώνουμε την καινοτομία, στηρίζουμε το ολοήμερο σχολείο, μειώνουμε την ύλη και επικεντρωνόμαστε στην ουσιαστική γνώση και τις δεξιότητες. Εισάγουμε μαθήματα όπως η χρηματοοικονομική παιδεία, η αγωγή του πολίτη, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, φέρνοντας τη διδασκαλία πιο κοντά στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Αναβαθμίζουμε τις σχολικές υποδομές, «πρασινίζουμε» τις αυλές, αξιοποιούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες και καλλιεργούμε περιβάλλοντα μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, που αγκαλιάζουν κάθε παιδί», σημείωσε η ΥΠΑΝ.

Αναφερόμενη και στην Ανώτατη Εκπαίδευση η Υπουργός είπε ότι, τα πανεπιστήμια της Κύπρου αποτελούν πυλώνες γνώσης, έρευνας και καινοτομίας, συνδέοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με την κοινωνία και την οικονομία προσθέτοντας ότι «στηρίζουμε την πανεπιστημιακή έρευνα, ενισχύουμε τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και επενδύουμε σε τομείς που προσθέτουν αξία στην ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου».

Ευχαρίστησε ακόμα τους εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς λέγοντας ότι, με το έργο και την αφοσίωσή τους κρατάνε ζωντανή τη φλόγα της μάθησης, καλώντας τους παράλληλα «να δείτε το σχολείο και το πανεπιστήμιο όχι μόνο ως τόπο μάθησης αλλά και ως χώρο δημιουργίας, συνεργασίας και καλλιέργειας αξιών. Ενεργήστε με υπευθυνότητα, έμπνευση και σεβασμό. Αναδείξτε την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, και την ανθρωπιά ως καθημερινή σας στάση».

«Η παιδεία μας αλλάζει. Και σας θέλουμε όλους συμμέτοχους σε αυτήν την αλλαγή. Γιατί μόνο συλλογικά μπορούμε να δώσουμε θετικό πρόσημο στην προσπάθεια, να μετατρέψουμε το όραμα σε πραγματικότητα και να δημιουργήσουμε μια εκπαίδευση που θα τιμά κάθε μαθητή και μαθήτρια, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, κάθε εκπαιδευτικό αλλά και την κοινωνία μας ευρύτερα», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Καλή αρχή σε όλους, ευχήθηκε η Υπουργός.