Επεκτείνεται φέτος σε 16 σχολεία ο θεσμός της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στη δημοτική εκπαίδευση, ο οποίος πιλοτικά εφαρμόστηκε κατά την περσινή χρονιά, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Σε χαιρετισμό της στη δημοσιογραφική διάσκεψη έκθεση «ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ», η κ. Μιχαηλίδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, είπε επίσης, ότι “επιπρόσθετα ο θεσμός της Εβδομάδας Εργασίας επανέρχεται στο Λύκειο σε μια προσπάθεια να βιώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας την εμπειρία στην αγορά εργασίας και να διασυνδεθούν άμεσα με επιχειρήσεις, φορείς και επαγγελματίες του εν ενεργεία ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας”.

Πρόσθεσε ότι “επιπλέον, το σχολείο, μέσω των δράσεων των καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, καλείται να παρέχει συστηματική ενημέρωση και ουσιαστική ενδυνάμωση σε κάθε μαθητή και μαθήτρια, με σκοπό τη διαμόρφωση του μελλοντικού πολίτη, ικανού να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις για την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία”.

Η Υπουργός ανέφερε ότι “η αρμόδια υπηρεσία ανανεώνει την υποχρέωσή της να ενισχύσει τα σχολεία σε θέματα αγωγής σταδιοδρομίας με κύριο στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα ζητήματα σπουδών και την αγορά εργασίας και το να ανοίξει το σχολείο στην κοινωνία, φέρνοντας σε επαφή μαθητές και άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας µε τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς”.

Συνέχισε λέγοντας ότι “επιδιώκοντας τη σύνδεση της ανώτερης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας της χώρας μας, το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιεί έργα και έρευνες, τα οποία συνιστούν ένα δυναμικό μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης, βελτίωσης και προσαρμογής της δημόσιας πολιτικής, προς τον σκοπό αυτό”.

Οπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, “τόσο, τα αποτελέσματα της εθνικής έρευνας παρακολούθησης αποφοίτων ανώτερης εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων «Eurograduate» και της Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών, έχουν συλλέξει πολύτιμα δεδομένα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα, ευνοώντας την καλύτερη αντιστοίχισή τους με το εκπαιδευτικό μας σύστημα και την παρεχόμενη Ανώτερη Εκπαίδευση”.

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Παιδείας, διαβεβαίωσε ότι, “όπως και η υποχρέωση που έχουμε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, μαζί με όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, προκείμενου να παρέχουμε στα παιδιά μας όλα τα απαραίτητα μέσα που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες αυτογνωσίας και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές προκλήσεις”.

Καταλήγοντας, δήλωσε, “απολύτως βέβαιη ότι η έκθεση θα καταστεί θεσμός, δίνοντας μία μοναδική ευκαιρία στη νέα γενιά να αποκομίσει εμπειρίες και γνώσεις που θα ενισχύσουν τόσο την αυτογνωσία της όσο και τις μελλοντικές της αποφάσεις σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό”.

Σημειώνεται ότι η έκθεση «ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ», διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

