Ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου κατατάσσονται τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η διεθνής λίστα Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, συμπεριλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου (University of Cyprus), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ – Cyprus University of Technology), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia), και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus).

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ανάμεσα στα 401-500 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την κατάταξη του 2026, βρίσκεται ανάμεσα στα 401-500 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

ΤΕΠΑΚ – Ανάμεσα στα κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια παγκοσμίως

Μετά τη συμπερίληψή του στη λίστα QS World University Rankings στη 686η θέση παγκοσμίως, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) κατάκτησε φέτος θέση ανάμεσα στα 501-600 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, στη διεθνή λίστα Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia) – Ανάμεσα στα κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια παγκοσμίως

Μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία 501-600 πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University of Cyprus) – Ανάμεσα στα 801-1000 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως

Ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα 801-1000 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Αναλυτικά η λίστα με τα Πανεπιστήμια στην Κύπρο

Η λίστα THE World University Rankings θεωρείται μία από τις τρεις κορυφαίες και πιο έγκυρες διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων, μαζί με την QS World University Rankings και την Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking). Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων βασίζεται σε πέντε κύριους πυλώνες: Διδασκαλία (Teaching), Ερευνητικό περιβάλλον (Research Environment), Ποιότητα έρευνας (Research Quality), Διασύνδεση με τη βιομηχανία (Industry) και Διεθνή προοπτική (International Outlook).

Δείτε την κατάταξη στον σύνδεσμο Times Higher Education World University Rankings 2026.