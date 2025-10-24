Η εξαγγελία για διαμαρτυρία και οι πρόσφατες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπήρξε πρόθεση ή/και απόφαση αποκλεισμού παιδιών από το δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παρερμηνεύουν τη διαδικασία στήριξης παιδιών με αναπηρίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του αναφορικά με την εξαγγελία για διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό παιδιών από τη γενική εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΝ).

Σημειώνει ότι η πρόσβαση όλων των παιδιών στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους, αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητά του.

Επισημαίνει ότι η φοίτηση μαθητών/ριών σε γενική τάξη ή σε Ειδική Μονάδα αποφασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη βάση επιστημονικών εισηγήσεων και πάντοτε με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού.

Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι συνεχίζει να προωθεί ενεργά τη συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρίες στο δημόσιο σχολείο, μέσα από την παροχή κατάλληλων προγραμμάτων στήριξης, την πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα συμπεριληπτικής αγωγής.

«Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαραίτητη είναι η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους γονείς και τα οργανωμένα σύνολα, σε πνεύμα εμπιστοσύνης και διαλόγου, αποφεύγοντας τη διασπορά ανακριβειών και την πρόκληση αχρείαστης αναστάτωσης. Τα συγκεκριμένα παιδιά, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους, φοιτούν κανονικά στη γενική τάξη του σχολείου τους, σε συνδυασμό με την παραχώρηση ειδικής εκπαίδευσης για το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών, με πλήρη στήριξη από συνοδούς και ατομικό πρόγραμμα μάθησης, στη βάση των υποδείξεων των ειδικών», καταλήγει το Υπουργείο Παιδείας, στην ανακοίνωση του.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Γιώργος Παντελή, σε παρέμβαση του στο ΚΥΠΕ σε σχέση με τις κινητοποιήσεις που είδαν το φως της ημέρας στη Λεμεσό σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις από Ομάδα πολιτών για την ένταξη κάποιων παιδιών στην Γενική Τάξη είπε ότι οι οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις δεν έχουν βάση και οι αντιδράσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Παρερμηνεύουν τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά τη στήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υπάγεται στο ΥΠΑΝ λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά τα παιδιά αυτά με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών και συγκεκριμένα με βάσεις τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων διαφόρων ειδικοτήτων λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον των παιδιών», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης για την Εγκεφαλική Παράλυση και Άλλες Αναπηρίες «Αγκαλιά Ελπίδας», Γιούλα Πιτσιάλη, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ είπε ότι «εμείς σηκώνουμε φωνή για κάθε παιδί που αποκλείεται από την εκπαίδευση».

«Πρέπει να σταματήσουν οι αποκλεισμοί. Θέλουμε ανάκληση της ρατσιστικής απόφασης αποκλεισμού των δύο παιδιών. Θέλουμε άμεση ανάκληση της απόφασης τους για να επιστρέψουν τα παιδιά στις τάξεις τους μαζί με τους συμμαθητές τους. Κανένας αποκλεισμός δεν είναι για το όφελος κανενός παιδιού», πρόσθεσε.

Η Οργάνωση διοργανώνει, στηριζόμενη και από άλλες οργανώσεις όπως ο Σύνδεσμος ΔΕΠΥ Κύπρου, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, η ΚΥΣΟΑ, τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί έξω από το Υπουργείο Παιδείας, διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό αυτών των παιδιών, που όπως είπε η Γιούλα Πιτσιάλη, «δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση, είναι η πρακτική του Υπουργείου Παιδείας που υπάρχει από το 1999 με μια νομοθεσία που επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αποκλείονται παιδιά».

Σημείωσε ότι πριν πάει ένα παιδί με αναπηρία στο σχολείο, πρέπει να περάσει από αξιολόγηση. «Είναι η μόνη ομάδα παιδιών που περνά από αξιολόγηση για να πουν κάποιοι αν είναι άξιος να λάβει εκπαίδευση. Είναι διάκριση μεγίστου βαθμού», είπε.

Καταλήγοντας, η κ. Πιτσιάλη είπε ότι θέλουν να σταματήσει ο “ετσιθελικός αποκλεισμός των παιδιών με αναπηρίες από το σχολείο”.

ΚΥΠΕ