Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα παιδιών με αναπηρία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, έξω από το Υπουργείο Παιδείας στη Λευκωσία. Τη διαμαρτυρία διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Αγκαλιά Ελπίδας, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών και ο Σύνδεσμος Παιδιών με ΔΕΠΥ και αφορμή αποτέλεσε η απόφαση των αρμόδιων Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, δύο παιδάκια (είναι αδερφάκια) να φοιτήσουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά σε ειδικό πλαίσιο, δηλαδή σε ειδική μονάδα του σχολείου και όχι στη γενική τάξη.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν γύρω στις 10:00 το πρωί μπροστά από το Υπουργείο, ζητώντας υποστήριξη και καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρία αλλά και άμεση ανάκληση της απόφασης που αφορά τα δύο αδέρφια.

Σε τοποθέτησή της κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας, η Γιούλα Πιτσιάλη, ως μάνα παιδιού με αναπηρία, ανέφερε πως υπάρχουν παιδιά που φοίτησαν και σε πανεπιστήμια και εργάζονται. «Είναι η τακτική τους, είναι ενορχηστρωμένο όλο αυτό. Προσπαθούν να κάνουν πολίτες εξαρτώμενος, χωρίς εκπαίδευση, για να τους ευεργετούν μετά», πρόσθεσε.

Τον λόγο ακολούθως έλαβε η Μαρία, ένα παιδί που φοίτησε στην ειδική μονάδα και στη συνέχεια εντάχθηκε στη γενική τάξη και τα κατάφερε. Όπως είπε «τα παιδιά πρέπει να έχουν γνώσεις, να εμπιστεύονται τους ανθρώπους. Αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στη μονάδα».

Σημειώνεται ότι η υπουργός Παιδείας λόγω επίσκεψής της στο εξωτερικό, δεν ήταν παρούσα στο Υπουργείο ώστε να συνομιλήσει με τους διαμαρτυρόμενους. Ωστόσο, εξήλθε του κτηρίου, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή, ο οποίος προεδρεύει και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν «ντροπή» στον κ. Παντελή με αφορμή δηλώσεις του για το θέμα των δύο παιδιών καθώς, όπως είπαν οι παρόντες, δεν είχαν σχέση με το περιεχόμενο των αποφάσεων για τα δύο παιδιά και ήταν παραπλανητικές.

Παρούσα στην εκδήλωση και η δικηγόρος της οικογένειας των δύο αδερφών, Ροδούλα Ευσταθίου, η οποία ζήτησε την άμεση ανάκληση της απόφασης, με την οποία τα δύο παιδάκια (νηπιαγωγείο και προδημοτική) παραπέμφθηκαν για φοίτηση στην ειδική μονάδα.

Οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Ο ρατσισμός έχει Υπουργείο», «Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε δικαίωμα στη μάθηση» και «Τα σχολεία ανήκουν σε όλα τα παιδιά».

Μέλη της Αστυνομίας βρέθηκαν στο σημείο για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και την παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση διαμαρτυρίας διακόπηκε για λίγο καθώς παρευρισκόμενη υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα παρόντες αστυνομικοί να ζητήσουν όπως ανοίξει η πόρτα του Υπουργείου για να εισέλθει μέσα. Στη σκηνή έφτασε και ασθενοφόρο.