Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας πραγματοποίησε το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025, την 61η Ετήσια Γενική της Συνέλευση, κατά την οποία διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Σε ανακοίνωση της, η Ομοσπονδία παρουσίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζέλιου

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Σωτήρης Ποντίκας

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Παρπόττας

Γραμματέας: Κούλα Κίκα

Βοηθός Γραμματέας: Garabet Sahakian

Ταμίας: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Βοηθός Ταμίας: Ειρήνη Χανδρά

Σύμβουλος: Πατήρ Παναγιώτης Καϊμακλιώτης

Σύμβουλος: Λένα Μαχλουζαρίδη

Σύμβουλος: Έρση Χαραλαμπίδου

Σύμβουλος: Πολύκαρπος Πολυκάρπου

Σύμβουλος: Γιώργος Ιωάννου

Κλείνοντας, Ομοσπονδία εξέφρασε την πρόθεσή της για στενή και δημιουργική συνεργασία μεταξύ των μελών της νέας Γραμματείας, με στόχο την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την ευημερία των μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης.