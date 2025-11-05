Ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής βρέθηκε σήμερα η αρμόδια Υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία παρουσίασε τις νέες αλλαγές στις οποίες έχει προχωρήσει στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Οι αλλαγές που έχουν προκύψει στο πλαίσιο των συζητήσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων δόθηκαν στις εκπαιδευτικές οργανώσεις αργά το απόγευμα της Δευτέρας, ωστόσο, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ αναμένεται αύριο να έχουν τελικές αποφάσεις. Κι αυτό διότι, αύριο έχουν συνεδρίες τα συλλογικά τους όργανα για να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα.

Σήμερα στην Επιτροπή εμφανίστηκαν πιο λακωνικοί αν και ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, έδωσε το στίγμα ότι εξακολουθεί η οργάνωση να είναι αρνητική. Είπε, χαρακτηριστικά ότι οι αλλαγές δεν είναι ουσιώδεις και η πρόταση του Υπουργείου εξακολουθεί να πάσχει στη λειτουργικότητά της.

Από πλευράς ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ο Αλέξιος Σαββίδης, ανέφερε ότι υπάρχει διαφωνία και πως για άλλη μια φορά η συντεχνία δεν κλήθηκε στο διάλογο με το υπουργείο Παιδείας.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι από τη διαβούλευση των τελευταίων ημερών προέκυψε ότι υπάρχει κοινό έδαφος, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει 100% συγκλίσεις και ικανοποίηση όλων των αιτημάτων όλων των εκπαιδευτικών οργανώσεων. “Αυτό θα ήταν ουτοπία”, ανέφερε η Υπουργός.