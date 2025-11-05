Στο πένθος βυθίστηκε το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, το οποίο θρηνεί για την απώλεια της εκπαιδευτικού, Χριστιάνας Ανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, αναφέρεται ότι «Χριστιάνα μας άφησε το δικό της αποτύπωμα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με τη σεμνή, φιλήσυχη παρουσία της».

«Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν τον συγκλονισμό μας για την πρόωρη απώλεια της αγαπημένης μας συναδέλφου, της αφοσιωμένης μαθηματικού, της υπέροχης καθηγήτριας και παιδαγωγού! Η Χριστιάνα μας άφησε το δικό της αποτύπωμα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με τη σεμνή, φιλήσυχη παρουσία της, την ομορφιά της, την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό της! Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της! Εν σκηναίς δικαίων ας καταταχθεί η ψυχή της! Αιωνία η μνήμη».

Η άτυχη Χριστιάνα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους κύκλους των εκπαιδευτικών. Ήταν αποσπασμένη στο Υπουργείο Παιδείας στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης. Εγκαταλείπει σύζυγο και ένα κοριτσάκι τριών ετών.