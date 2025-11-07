“Ναι, είναι αδιανόητο σήμερα, το 2025, να μην υπάρχουν κλιματιστικά σε σχολεία. Το είπαμε εξαρχής αυτό”. Αυτό δήλωσε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, η οποία εξετάζει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας για το 2026.

Η Υπουργός δεν θα μπορούσε να μην ρωτηθεί για τα κλιματιστικά στα σχολεία και πού βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης τους στη βάση και της πολιτικής απόφασης για να τοποθετηθούν.

Σύμφωνα με την απάντηση της κ. Μιχαηλίδου, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2026 όλα τα σχολεία που χρειάζονται κλιματιστικά, να τα έχουν. Η Υπουργός εξήγησε ότι λόγω των θερμοκρασιών σε κάποιες περιοχές δεν χρειάζονται όλα τα σχολεία άμεσα κλιματιστικά, ενώ ευχαρίστησε και Συνδέσμους Γονέων, χάρη στους οποίους τοποθετήθηκαν σε σχολεία κλιματιστικά με δική τους πρωτοβουλία και κόστος.

Για την τοποθέτηση των κλιματιστικών στα σχολεία, η αρμόδια Υπουργός σημείωσε ότι δεν είναι μόνο απόφαση να εγκατασταθούν αλλά χρειαζόταν μεγάλη προεργασία πίσω από αυτή τη διαδικασία, όπως αναβάθμιση υποδομών και ηλεκτρολογικές μελέτες.