«Είναι απάνθρωπη η μεταχείρισή σας προς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνιες ασθένειες, είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους. Και ντρέπομαι πραγματικά για την απάντησή σας σχετικά με την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει. Αντί να σκεφτείτε πώς εσείς μπορείτε να αλλάξετε κάποια πράγματα και να καλυφθεί αυτό το κενό, σκέφτεστε το κόστος». Αυτό δήλωσε σε έντονο ύφος ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, προς την εκπρόσωπο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για το θέμα αντιμετώπισης συμβασιούχων εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Πρόκειται για ζήτημα το οποίο, σύμφωνα με βουλευτές, απασχολεί εδώ και δύο χρόνια χωρίς η ΕΕΥ να το ρυθμίσει, εξ ου και η πρόταση νόμου των βουλευτών Παύλου Μυλωνά και Χρύσανθου Σαββίδη. Συγκεκριμένα, υπήρξαν περιπτώσεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους και τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες, όχι απλώς άλλων πόλεων αλλά πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά. Όπως λέχθηκε στην Επιτροπή από βουλευτές, γυναίκες συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί που πρέπει να υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες τοποθετήθηκαν σε σχολεία της Πόλης Χρυσοχούς. Εκπαιδευτικοί από Λευκωσία ή επαρχία Αμμοχώστου με παιδιά που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας τοποθετήθηκαν σε σχολεία της Πάφου. «Ξέρετε τι σημαίνει να πρέπει να αφήσει μια μητέρα το παιδί της με τρομερά προβλήματα για να πάει σε ένα σχολείο πολύ μακριά; Ή να είναι καρκινοπαθής και να υποβάλλετε σε χημειοθεραπείες;», τόνισε αυστηρά ο κ. Μυλωνάς. Σε περίπτωση μητέρας με τέσσερα παιδιά εκ των οποίων το ένα με αναπηρία, η οποία πρέπει να πηγαίνει σε σχολείο που απέχει πέραν της μίας ώρας από την περιοχή της αναφέρθηκε και ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης.

Η πρόταση νόμου Μυλωνά – Σαββίδη αποσκοπεί στην τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που υπηρετούν με σύμβαση να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε Ιατροσυμβούλιο κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, μετακίνησης και μετάθεσής τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας τους οποίους η ΕΕΥ οφείλει να λαμβάνει υπόψη». Σημειώνεται ότι με την πρόταση νόμου συμφωνούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Από πλευράς ΕΕΥ έγινε αναφορά στο θέμα και στα χρονοδιαγράμματα στελέχωσης των σχολείων καθώς, και στη νέα διαδικασία που εφαρμόστηκε. Αναφέρθηκε ότι «η Επιτροπή έχοντας γνώμονα τις πρόνοιες προστασίας της μητρότητας και πατρότητας, παραχωρεί στην ψηφιακή υπηρεσία, το δικαίωμα στις γυναίκες υποψήφιες να δηλώσουν αν είναι έγκυες καθώς και σε μητέρες και πατέρες το δικαίωμα να δηλώσουν αν έχουν τέκνο κάτω των 12 μηνών.

Υπόψιν και οι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς καταλόγους

Η ΕΕΥ λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους ατόμων με αναπηρίες». Ακόμα, η ΕΕΥ εξέφρασε τη θέση ότι θα ήταν πρακτικά δύσκολο να εισαχθεί κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ένα σύστημα παραπομπής αιτητών που επικαλούνται λόγους υγείας σε Ιατροσυμβούλια του υπουργείου Υγείας, τα οποία κρίνουν τη σοβαρότητα της ασθένειάς τους για να μπορεί αυτό να λαμβάνεται υπόψη από την ΕΕΥ κατά τη διενέργεια των διορισμών με σύμβαση. «Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση για τη σχολική χρονιά 025 – 2026 ανήλθαν περί τις 17.000», ανέφερε η ΕΕΥ. Τέλος, αναφέρθηκε από πλευράς της ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις του υπουργείου Υγείας κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στην επιβάρυνση με Ιατροσυμβούλια, όπως επίσης η σύγκλιση των επιπλέον Ιατροσυμβουλίων μπορεί να επιφέρει πρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό του κράτους.