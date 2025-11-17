Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Α’ Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοτριμιθιάς μέσω ανακοίνωσης απαντά σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο philenews (Σκοτεινό Δωμάτιο) με τίτλο «Κομματικοποίησαν δημοτικό στην Κοκκινοτριμιθιά;» τονίζοντας ότι σε εκδήλωση προσκλήθηκαν δύο βουλευτές της επαρχίας Λευκωσίας, o κ.Χρίστος Χριστοφίδης και ο κ,Αλέκος Τρυφωνίδης, που αποτελούν μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, διαψεύδοντας την όποια πολιτικοποίηση.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Απάντηση προς το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο philenews (Σκοτεινό Δωμάτιο) στις 13/11/2025, ώρα 14.00 με υπογραφή αρθρογράφου/δημοσιογράφου “Ζακ” σχετικά με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς και το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα, στις 11/11/2025 πραγματοποιήθηκε στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς εκδήλωση στο πλαίσιο του δεκαπενθημερου μνήμης «Δεν Ξεχνώ>), αφιερωμένη στα κατεχόμενα μας χωριά και στην κατεχόμενη μας πατρίδα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Στην εκδήλωση αυτή προσκαλέστηκαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες των μαθητών του σχολείου μας καθώς και ο Πρόεδρος της κοινότητας και Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, ώστε να μεταφέρουν στις νεότερες γενεές μνήμες, εμπειρίες και βιώματα από τις κατεχόμενες περιοχές.

Προσκλήθηκαν επίσης, από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων, οι δύο βουλευτές της επαρχίας Λευκωσίας, o κ.Χρίστος Χριστοφίδης και ο κ,Αλέκος Τρυφωνίδης, που αποτελούν μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Υπό αυτήν την ιδιότητα τους, προσκλήθηκαν να τιμήσουν την όλη εκδήλωση, και ήταν ιδιαίτερη τιμή για τον Σύνδεσμο Γονέων που αποδέχτηκαν την πρόσκληση μας και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία και τη στήριξή τους.

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος είχε ενημερώσει τόσο το σύνδεσμο όσο και τη Διεύθυνση του σχολείου αλλά και τον Πρόεδρο της κοινότητας για την πρόσκληση προς τους δύο βουλευτές,

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος και μελη του Συνδέσμου Γονέων ανέφεραν στους δύο βουλευτές μερικά από τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το σχολείο μας.

Οι κύριοι βουλευτές μας ανέφεραν ότι θα μεταφέρουν τις θέσεις μας στις αρμόδιες αρχές.

Αν αυτό θεωρείται «προεκλογική ενέργεια», τότε πραγματικά λυπούμαστε διότι αντί να ενσκήψουν όλοι από κοινού και να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων των παιδιών μας, κάποιος δημοσιογράφος “ανακάλυψε” προεκλογική εκστρατεία! ! !

Είναι άξιον απορίας το πώς ενας “δημοσιογραφος” χωρις να είναι παρών στην εκδήλωση, χωρίς να είναι μάρτυρας γεγονότων και χωρίς να πραγματοποιήσει δημοσιογραφική έρευνα, αποφάσισε και δημοσιοποίησε άρθρο αφήνοντας σαφέστατες αιχμές εναντίων του Συνδέσμου και κατ’ επέκταση του Σχολείου μας για “κομματικοποίηση” και “προεκλογική εκστρατεία”!!!

Συνεπώς, οποιαδήποτε σύνδεση της εκδήλωσης αυτής με κομματικοποίηση ή προεκλογικές σκοπιμότητες ΔΕΝ αντανακλά τον πραγματικό χαρακτήρα της, Η εκδήλωση είχε καθαρά εκπαιδευτικό, ιστορικό και τιμητικό χαρακτήρα και περιεχόμενο και πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στη μνήμη και στην ιστορία, και ο σκοπός της ΔΕΝ ήταν πολιτικός,

Θεωρούμε ότι πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο ενδεχομένως να κρύβονται σκοπιμότητες κάτι το οποίο μας ξενίζει, μας προβληματίζει και μας στεναχωρεί αφάνταστα! Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το σκεπτικό πίσω από το άρθρο αυτό, αφού αγγίζει τα όρια του λιβέλλου,

Με βάση τα πιο πάνω, σας αναφέρουμε ότι θεωρούμε το συγκεκριμένο άρθρο προσβλητικό προς τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και προς το Σχολείο μας.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψιν τα 70 χρόνια ιστορίας και σοβαρότητας του ομίλου σας, αναμένουμε πως θα αποσυρθεί άμεσα το εν λόγω άρθρο από την ιστοσελίδα “philenews” καθώς και την απολογία του αρθρογράφου/δημοσιογράφου του προς το Σύνδεσμο και το Σχολείο μας. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για όλα τα νόμιμα δικαιώματα του Συνδέσμου Γονέων.

Ο Σύνδεσμος μας θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα για την ευημερία και το καλό των παιδιών του σχολείου μας για την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και θα συνεχίσει την εθελοντική προσφορά προς την κοινότητα, όπως κάνει τόσα χρόνια μακριά από οποιανδήποτε σκοπιμότητα.