Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, επισκέφθηκε το Α Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς, λογικά μετά από πρόσκληση του συνδέσμου γονέων και του σχολείου. Ο κ. Τρυφωνίδης δήλωσε πως επ’ ευκαιρία της εκδήλωσης είδε και τα προβλήματα των μαθητών και δεσμεύτηκε να στείλει επιστολή στην υπουργό Παιδείας. Όμως, επειδή φοίτησα σε αυτό το δημοτικό και βρίσκεται κάποια μέτρα από το πατρικό μου, να πούμε ότι αυτά τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και περίπου 30 χρόνια. Λεχθέντος τούτου, διερωτόμαστε κατά πόσον πίσω από την πρόσκληση κρύβεται κάτι άλλο, αφού όπως και να το δεις αυτή η πρόσκληση και η έγνοια εκ μέρους του βουλευτή ήρθε κάτι μήνες πριν από τις Βουλευτικές. Οι σύνδεσμοι γονέων ενδεχομένως να πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για όλο το διάστημα που ακολουθεί, αφού οι κακές γλώσσες μπορούν να υπαινιχθούν πως τα πιο πάνω δείχνουν κομματικοποίηση των σχολείων και προώθηση βουλευτών λόγω των επικείμενων εκλογών.

Ζακ