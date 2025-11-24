Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι γονείς των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης, σχετικά με το πόρισμα του εμπειρογνώμονα που αφορά τα περιστατικά πυρκαγιών σε λεωφορεία.

Σε ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, αναφέρει πως η υπόδειξης ως βασικού αιτίου των πυρκαγιών την ελλιπή συντήρηση, σε συνδυασμό με άλλες κρίσιμες παραλείψεις, «γεννούν σοβαρά ερωτήματα σε ότι αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας που διακινούνται με τα συγκεκριμένα λεωφορεία».

Ως εκ τούτου ζητούν:

Τον άμεσο έλεγχο όλων των λεωφορείων που διενεργούν σχολικές διαδρομές. Αύξηση του συστηματικού ελέγχου όλων των σχολικών λεωφορείων, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυστηρότατη επιβολή ποινών σε όσους παρανομούν, είτε με ελλειμματική συντήρηση, είτε σε επαγγελματίες που εμπλέκονται και είναι επιφορτισμένοι με την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών καταλληλότητας.

«Με αφορμή την Έκθεση αυτή, που δυστυχώς δικαιώνει τις ανησυχίες μας, επαναφέρουμε για άλλη μια φορά τη θέση μας για δημιουργία:

α. Μητρώου λεωφορείων που πραγματοποιούν σχολικές διαδρομές και

β. Μητρώου επαγγελματιών οδηγών σχολικών διαδρομών.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι πάνω απ’ όλα και δεν θα ανεχτούμε και να επιτρέψουμε οποιανδήποτε ελλειμματική προσέγγιση σε ότι αφορά τους ελέγχους, αλλά και την απόδοση ευθυνών εκεί και όπου χρειάζεται», καταλήγει η ανακοίνωση.