Πόρισμα φωτιά ξένου εμπειρογνώμονα που προχώρησε σε εξειδικευμένο έλεγχο μετά τα περιστατικά με πυρκαγιές σε λεωφορεία στην Πάφο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», το τελικό του πόρισμα καταγράφει ως αιτία των πυρκαγιών την κακή συντήρηση στη μηχανή, κάτι που παρατηρήθηκε και στα άλλα 14 οχήματα που εξέτασε.

Ο Ελλαδίτης εμπειρογνώμονας εισηγήθηκε όπως και τα 14 λεωφορεία, που εξέτασε σε Πάφο, Λάρνακα και Ελεύθερη Αμμόχωστο τις μηχανές, συντηρηθούν αμέσως σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μετά την έκθεση, το ΤΟΜ προχώρησε σε άμεση κλήση και των υπόλοιπων 50 λεωφορείων της ίδιας μάρκας και τύπου για τεχνικό έλεγχο στο Κρατικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου. Παράλληλα, επόπτες πραγματοποιούν ελέγχους στο δρόμο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στις δημόσιες μεταφορές.

Με οδηγίες του Υπουργού, το ΤΟΜ θα αναθέσει σε ξένους εμπειρογνώμονες τον προληπτικό έλεγχο όλων των περίπου 1.400 λεωφορείων που εκτελούν υπηρεσίες για το κράτος.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η συντήρηση βρίσκεται στο επίπεδο που προβλέπεται από τις συμβάσεις, ενισχύοντας την αξιοπιστία του συστήματος μεταφορών.



Προληπτική δράση ΤΟΜ και ΗΜΥ

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πρόσφατα σε λεωφορείο στην Πάφο, το δεύτερο σε περίπου ένα μήνα, επαναφέρει το θέμα που προέκυψε πριν δύο χρόνια με την φωτιά σε λεωφορείο στην Λευκωσία.

Τα μέτρα που λήφθηκαν τότε, κρίθηκαν αποτελεσματικά αφού για δύο χρόνια περίπου δεν υπήρξε σοβαρό περιστατικό φωτιάς σε λεωφορεία, όμως τα νέα περιστατικά ανησύχησαν το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) που με οδηγίες του Υπουργού Μεταφορών, κάλεσε εμπειρογνώμονα από την Ελλάδα να ελέγξει τα οχήματα και να διαπιστώσει τους λόγους που προκάλεσαν τις φωτιές.

Και τα τρία αυτά οχήματα ήταν της ίδιας μάρκας και μοντέλου αλλά διαφορετικού τύπου. Μέρος της λύσης το 2023, πιθανόν να ήταν και η απόσυρση εκείνου του τύπου, για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι η μηχανική του διάταξη μπορεί να ήταν η πηγή του προβλήματος.

Η απόσυρση των οχημάτων αυτών το 2023 λογικά απέκλειε την συσχέτιση με τα περιστατικά του 2025. Αυτό όμως συνέτεινε στον προβληματισμό του ΤΟΜ που έσπευσε επειγόντως να μετακαλέσει, μετά το δεύτερο περιστατικό του 2025, τον Έλληνα εμπειρογνώμονα για να διαπιστώσει κατά πόσο τα δύο τελευταία περιστατικά φωτιάς είχαν κοινά χαρακτηριστικά.

Στην Κύπρο κυκλοφορούν 64 λεωφορεία του ίδιου τύπου και μοντέλου. Σύμφωνα με οδηγίες που δόθηκαν από το ΤΟΜ μετά το δεύτερο περιστατικό φωτιάς, ο εμπειρογνώμονας, με συνοδεία στελεχών του ΤΟΜ, εξέτασε δειγματοληπτικά άλλα οκτώ λεωφορεία στην Πάφο και από τρία στην Λάρνακα και Ελεύθερη Αμμόχωστο.

Το τελικό πόρισμα καταγράφει ως αιτία των πυρκαγιών την κακή συντήρηση στη μηχανή, κάτι που παρατηρήθηκε και στα άλλα 14 οχήματα που εξέτασε, εισηγήθηκε δε όπως όλα τα οχήματα συντηρηθούν ως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή.

Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε από το ΤΟΜ το οποίο στην συνέχεια έδωσε οδηγίες όπως και τα υπόλοιπα 50 λεωφορεία των τριών εταιρειών ελεγχθούν.

Πέραν των τουριστικών λεωφορείων, κυκλοφορεί σήμερα ένας στόλος περίπου 1400 λεωφορείων που εκτελούν υπηρεσίες για το Κράτος. Με οδηγίες του Υπουργού, το ΤΟΜ θα αναθέσει σε ξένο εμπειρογνώμονα να ελέγξει όλα τα λεωφορεία προληπτικά και να υποβάλει έκθεση για την κατάσταση του κάθε οχήματος.

Σκοπός του ελέγχου είναι να διασφαλιστεί ότι η συντήρηση βρίσκεται τουλάχιστον στο επίπεδο που προνοεί η σύμβαση.

Το ΤΟΜ θα ελέγξει παράλληλα και όλα τα ΙΚΤΕΟ που εξέτασαν τα λεωφορεία και δεν διαπίστωσαν το εμφανές πρόβλημα, ενώ ξεκίνησε ήδη από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), έλεγχος των δραστηριοτήτων αδειούχων μηχανικών και το μητρώο αλλαγής ελαστικών των αδειοδοτημένων συνεργείων για να διαπιστωθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία.

Οι δράσεις αυτές του ΤΟΜ αποσκοπούν στην πρόληψη περιστατικών που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο το κοινό, στην εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και στην εξασφάλιση της ασφάλειας του κοινού.