Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς σε οκτώ επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2025, τα οποία ανακοίνωσε η ShanghaiRanking Consultancy.

Σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρει ότι συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς στα πεδία του Αυτοματισμού & Ελέγχου (101 – 150), της Εκπαίδευσης (201 – 300), της Ψυχολογίας (201 – 300), της Ηλεκτρικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής (201 – 300), της Διοίκησης (301 – 400), της Μηχανικής Τηλεπικοινωνιών (301 – 400), της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Μηχανικής (401 – 500) και της Φυσικής (401 – 500).

«Η θεματική αυτή διάκριση συμπληρώνει τη συνολική αξιολόγηση του Ιδρύματος, καθώς στην πρόσφατη έκδοση του Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε στην ομάδα των κορυφαίων 801–900 πανεπιστημίων παγκοσμίως και παραμένει το μοναδικό πανεπιστήμιο της Κύπρου που περιλαμβάνεται στη λίστα», σημειώνεται.

«Η συνδυαστική αυτή παρουσία, τόσο στη συνολική όσο και στη θεματική κατάταξη της Σαγκάης, ενισχύει το κύρος του Πανεπιστημίου Κύπρου και αναδεικνύει τον στρατηγικό του ρόλο στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη», προστίθεται.

«Οι επιδόσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη συστηματική επένδυση του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ερευνητική αριστεία, την υψηλού επιπέδου διδασκαλία και τις διεθνείς συνεργασίες. Ως πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ενισχύει την παγκόσμια παρουσία του, να προσελκύει και να στηρίζει κορυφαίους/ες ερευνητές/τριες και να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριές του σύγχρονα προγράμματα σπουδών με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο», επισημαίνεται.

«Κατατάξεις, όπως αυτή της Σαγκάης ‘ευνοούν’ διαχρονικά εγκαθιδρυμένα πανεπιστήμια με πορεία αιώνων, τα οποία διαθέτουν στη ‘φαρέτρα’ τους προσωπικό και αποφοίτους κατόχους Νόμπελ, ή άλλες παγκόσμια αναγνωρισμένες υψηλές διακρίσεις. Συνεπώς, η συμπερίληψη ενός σχετικά νέου πανεπιστημίου, όπως του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη συγκεκριμένη λίστα αποτελεί από μόνη της σημαντική αναγνώριση», ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Ως Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμπλήρωσε, «επισημαίνουμε ότι οι διεθνείς κατατάξεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας του πολυδιάστατου έργου που παράγει το ακαδημαϊκό μας ίδρυμα».

«Η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ωστόσο της ποιότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου προέρχεται από το έργο των ανθρώπων του – έργο με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο- καθώς και από την ποιότητα της κοινότητας των φοιτητών, φοιτητριών και των αποφοίτων του», είπε ο Καθηγητής Χριστοφίδης.

Η μεθοδολογία της κατάταξης της Σαγκάης ανά επιστημονικό πεδίο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάταξη GRAS της ShanghaiRanking κατατάσσει πανεπιστήμια σε πέντε ευρείς επιστημονικούς τομείς (φυσικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες ζωής, ιατρικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες) και σε πολλά εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία. Για να συμπεριληφθεί ένα πανεπιστήμιο σε ένα πεδίο, απαιτείται να έχει παραγάγει ελάχιστο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων στην περίοδο αξιολόγησης, με τα όρια να διαφέρουν ανά αντικείμενο.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε συνδυασμό δεικτών που αποτυπώνουν τον όγκο και την ποιότητα των δημοσιεύσεων και των αναφορών τους, την παρουσία ερευνητών/τριών παγκόσμιας κλάσης και τις διεθνείς διακρίσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και τον βαθμό διεθνούς συνεργασίας μέσω κοινών δημοσιεύσεων με ιδρύματα άλλων χωρών.

Οι επιδόσεις σε αυτούς τους δείκτες συνδυάζονται σε ένα συνολικό σταθμισμένο σκορ για κάθε πανεπιστήμιο και για κάθε θεματική περιοχή, με βάση το οποίο προκύπτουν οι τελικές κατατάξεις.

«Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη σημαντική θέση που κατέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και τη δέσμευσή του για συνεχή αναβάθμιση της έρευνας και της διδασκαλίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

