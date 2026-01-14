Απομακρυσμένο στο παρόν στάδιο μοιάζει το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων από πλευράς της ΠΟΕΔ, αναφορικά με την ψήφιση του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών από την Ολομέλεια της Βουλής στις 22 Δεκεμβρίου.

Σε σημερινή συνεδρία του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης αποφασίστηκε όπως εκπρόσωποι της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών οριστούν η πρόεδρος Μύρια Βασιλείου και ο γενικός γραμματέας Χάρης Χαραλάμπους, ωστόσο στόχος της ΠΟΕΔ είναι να διεκδικήσει την αύξηση των εκπροσώπων της στην εν λόγω Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης προνοείται στους κανονισμούς που ψηφίστηκαν. Πρόεδρος της είναι ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας και σε αυτήν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ καθώς και τα διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Παιδείας. Αύριο, η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται για πρώτη φορά.

Όσον αφορά στην ΠΟΕΔ και τη σημερινή της συνεδρία για το θέμα του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών, πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι δεν ολοκληρώθηκε, καθώς αναμένεται η αυριανή πρώτη συνεδρία της Επιτροπής, όπου η οργάνωση θα ενημερωθεί και για τους όρους εντολής της και όλα τα ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας της.

Ακολούθως, η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει με νέα συνεδρία, την ερχόμενη Δευτέρα για ενημέρωση και συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα.