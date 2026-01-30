Έντονες ανησυχίες εκφράζει ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ σε σχέση με τη νέα κατεύθυνση 5β στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της μεταρρύθμισης C5.1R1.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, η κατεύθυνση 5β στοχεύει στη γεφύρωση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στην εφαρμοσμένη μάθηση και στην ταχύτερη επαγγελματική ένταξη των μαθητών, διατηρώντας υπό προϋποθέσεις και τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Βιολόγοι, στο προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνεται το μάθημα «Επιστήμες Ζωής και Αγωγή Υγείας» το οποία συνδέεται άμεσα με επαγγελματικούς τομείς υγείας και φροντίδας, χωρίς να διασφαλίζεται η συστηματική και επαρκής διδασκαλία της Βιολογίας.

Όπως τονίζεται, επαγγέλματα όπως βοηθοί φαρμακείων, εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, προσωπικό μονάδων υγείας, φροντίδας και ευεξίας, προϋποθέτουν βασικές αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις Βιολογίας, ανθρώπινης φυσιολογίας και υγείας, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ανταποκριθούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα στις απαιτήσεις της εργασίας τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η Βιολογία αποτελεί υποχρεωτικό εξεταζόμενο μάθημα στις Παγκύπριες Εξετάσεις για την πρόσβαση σε συναφή πανεπιστημιακά προγράμματα υγείας, γεγονός που – όπως σημειώνεται – δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την παιδαγωγική και επιστημονική ορθότητα της αποδυνάμωσής της στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ υπογραμμίζει ότι η Βιολογία παραμένει το μοναδικό μάθημα Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση που δεν είναι πλήρως εργαστηριοποιημένο στην Μέση Εκπαίδευση, παρά τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα της κατεύθυνσης 5β. Η απουσία εργαστηριακής διάστασης, όπως αναφέρεται, υπονομεύει την κατανόηση βασικών εννοιών υγείας και περιβάλλοντος και περιορίζει την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθεται πρόταση για τη δημιουργία μαθήματος «Εφαρμοσμένης Βιολογίας» ή «Βιολογίας Β’», το οποίο θα περιλαμβάνει στοχευμένες γνώσεις ανθρώπινης βιολογίας, υγείας, πρόληψης, περιβαλλοντικής υγείας και βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην εργαστηριακή και βιωματική μάθηση.

Καταληκτικά, ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ καλεί την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο, προκειμένου να αποφευχθούν ρυθμίσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εκπαιδευτικές στρεβλώσεις, εις βάρος της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και, κυρίως, του συμφέροντος των μαθητών.