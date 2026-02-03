Τα αυξημένα καθήκοντα που έχουν τα τελευταία χρόνια τόσο οι διευθυντές, όσο και οι βοηθοί διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θέτει επανειλημμένα η ΠΟΕΔ στο υπουργείο Παιδείας, θέτοντας επί τάπητος συγκεκριμένα αιτήματα.

Σε πρόσφατη επιστολή της οργάνωσης των δασκάλων προς την αρμόδια Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου, σημειώνεται ότι τα εν λόγω αιτήματα προκύπτουν τόσο μέσα από τους Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και μέσα από την καταγραφή των όλο και περισσότερων καθηκόντων που ανατίθενται τα τελευταία 20 χρόνια, τόσο στους βοηθούς διευθυντές, όσο και στους διευθυντές χωρίς να δίνεται ταυτόχρονα αντίστοιχος διοικητικός χρόνος.

Αναφορικά δε, με τις διοικητικές θέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης, η ΠΟΕΔ ζητά όπως το υπουργείο Παιδείας προχωρήσει άμεσα με την προκήρυξή τους. Θέση της οργάνωσης είναι όπως σε βάθος τριετίας και αρχής γενομένης από τη σχολική χρονιά 2026 – 2027 (δηλαδή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο), προκηρυχθούν οι αναγκαίες διοικητικές θέσεις της Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

«Θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία προαγωγών θα διευκολυνόταν, αν τη χρονιά 2026 – 2027 δίνονταν όλες οι θέσεις των βοηθών διευθυντριών και τις επόμενες δύο χρονιές δίνονταν οι θέσεις των διευθυντριών», σημειώνει χαρακτηριστικά η ΠΟΕΔ.

Σχετικά με το θέμα της αύξησης του διοικητικού χρόνου των διευθυντών, η ΠΟΕΔ καταθέτει το αίτημά της, το οποίο προκρίνει μηδενισμό του διδακτικού χρόνου των διευθυντών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

«Οι πολλαπλές προκλήσεις που έχουν να διαχειριστούν καθημερινά οι διευθυντές και οι διευθύντριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν αφήνει περιθώρια επιπλέον καθυστέρησης στην επίλυση του συγκεκριμένου αιτήματος, το οποίο χρονίζει. Ως εκ τούτου ζητούμε τον σταδιακό μηδενισμό του διδακτικού χρόνου των Διευθυντών και Διευθυντριών αρχής γενομένης τη σχολική χρονιά 2026 – 2027 και με την ολοκλήρωσή του να υλοποιείται το 2028 (σχολική χρονιά 2028 – 2029)», σημειώνει η ΠΟΕΔ.

Σε σχέση με την αύξηση του διοικητικού χρόνου των βοηθών διευθυντών και διευθυντριών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητά αύξηση ούτως ώστε ο εκάστοτε βοηθός διευθυντής να μπορεί να διαχειριστεί τα καθήκοντα που απορρέουν από την εν λόγω θέση. Συγκεκριμένα, θέση της ΠΟΕΔ είναι όπως ο διδακτικός τους χρόνος μειωθεί σταδιακά και σε βάθος τριετίας, ώστε να φτάσει τις 16 διδακτικές περιόδους.

Η ΠΟΕΔ κλείνει την εν λόγω επιστολή της ζητώντας όπως τα πιο πάνω θέματα τα συζητήσει διά ζώσης με την Υπουργό. Από πλευράς υπουργείου Παιδείας αναφέρθηκε πως πρόκειται για ζητήματα, τα οποία συζητούνται με την ΠΟΕΔ στις διάφορες συναντήσεις που πραγματοποιούνται.