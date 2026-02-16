Μια ακόμα Κίνηση εκπαιδευτικών εντάσσεται στην ΟΕΛΜΕΚ. Πρόκειται για την Ανεξάρτητης Φωνή Εκπαιδευτικών Α.Φ.ΕΚ. ΟΕΛΜΕΚ, η οποία ανακοίνωσε σήμερα επίσημα τη σύσταση της αλλά και τους στόχους της.

Όπως σημειώνεται στη διακήρυξη της νέας αυτής Κίνησης, δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς οι οποίοι προέρχονται από διάφορες πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες αλλά έχουν ως κοινό στόχο να ακουστεί μια πραγματικά ανεξάρτητη, μη κομματικοποιημένη, συνδικαλιστική φωνή που θα εκκινά και θα καταλήγει στον εκπαιδευτικό κόσμο διεκδικώντας εκείνες τις συνθήκες που θα κατοχυρώνουν το συμφέρον και την αξιοπρέπειά του.

Τονίζει ότι οραματίζεται μια ΟΕΛΜΕΚ περισσότερο μαχητική και κατ΄ουσίαν δημοκρατική, μια ΟΕΛΜΕΚ που θα πριμοδοτεί τη φωνή της βάσης των εκπαιδευτικών της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, η οποία δεν θα απαξιώνεται αλλά τουναντίον, θα αποτελεί έναν σταθερό οδηγό λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσεων, που θα λειτουργούν υπέρ ολόκληρου του κλάδου των καθηγητών/ριών. Η νεοσυσταθείσα υπερκομματική παράταξη προσβλέπει σε μια συνδικαλιστική οργάνωση που θα λειτουργεί συλλογικά, με εμπιστοσύνη, διαφάνεια, αξιοπιστία, που θα εκπροσωπεί όλους και όλες τους εκπαιδευτικούς και που θα διεκδικεί με αποφασιστικότητα και νηφαλιότητα ότι αφορά στο συλλογικό τους συμφέρον. Παράλληλα θα στοχεύει στην ενίσχυση του παιδαγωγικού και κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού, πάντοτε χωρίς μικροκομματικούς υπολογισμούς και τακτικισμούς.

Στο κείμενο της Ανεξάρτητης Φωνής Εκπαιδευτικών επισημαίνεται ότι «η ΟΕΛΜΕΚ, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον συλλογικό εκφραστή των αγωνιών, των προτάσεων και των διεκδικήσεων ολόκληρου του καθηγητικού κόσμου. Μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως ένας χώρος σύνθεσης, ενότητας και δυναμικής παρέμβασης, με ξεκάθαρες θέσεις και συνεπή στάση απέναντι σε κάθε πολιτική που αντιστρατεύεται τη δημόσια εκπαίδευση και μειώνει το κύρος και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Η συνεχής υποχωρητικότητα της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ, η επανειλημμένη απαξίωση της φωνής των μάχιμων εκπαιδευτικών και η χωρίς ουσιαστική αντίσταση αποδοχή πολιτικών που συγκρούονται με τον παιδαγωγικό ρόλο και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, οδήγησαν τον κλάδο των εκπαιδευτικών σε ανυποληψία και εσωστρέφεια. Οι εκπαιδευτικοί, παρά τον καθημερινό τους αγώνα εντός των σχολικών μονάδων, αισθάνονται εκτεθειμένοι και ανοχύρωτοι στα μάτια της κοινωνίας. Επιπλέον, ορισμένες παρατάξεις αρκετές φορές, λειτούργησαν διχαστικά ως προέκταση κομματικών μηχανισμών εντός της ΟΕΛΜΕΚ, συναινώντας σε πολιτικές εις βάρος του καθηγητικού κόσμου και διαιρώντας τον σε «ημέτερους» και «μη».

Σε μια περίοδο που ο κλάδος των εκπαιδευτικών δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε, με προώθηση πολιτικών από μέρους του ΥΠΑΝ, με όρους επικοινωνίας και όχι ουσίας παρακάμπτοντας τον ουσιαστικό θεσμικό διάλογο, η συνδικαλιστική φωνή καλείται να είναι πιο ξεκάθαρη, πιο διεκδικητική, με τεκμηριωμένες προτάσεις και όχι θεατής των εξελίξεων».

Όπως αναφέρει, η Α.Φ.ΕΚ. οι σκοποί της είναι:

>> Αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπρέπειας του κλάδου των καθηγητών/ριών στην κοινωνία και άρση της ανυποληψίας και της εσωστρέφειας, στην οποία έχει περιέλθει.

>> Υπεράσπιση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών, με επίδειξη σταθερής και σθεναρής παρουσίας της οργάνωσης.

>> Επανακαθορισμός των κριτηρίων και των κανονισμών που αφορούν στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, με στόχο τη λελογισμένη, διαφανή και αξιοκρατική συνθήκη υπηρεσίας εκτός σχολικής μονάδας, ώστε να μην δημιουργούνται εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων, ούτε να διαιωνίζονται οι εργασιακές ανισότητες.

>> Ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας και συντονισμού με άλλες εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για κοινή και, επομένως, πιο αποτελεσματική διεκδίκηση αιτημάτων που τους αφορούν.

>> Προώθηση της ίσης μεταχείρισης για όλο τον καθηγητικό κόσμο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς ειδικοτήτων.

>> Τακτική, πλήρης και αμερόληπτη ενημέρωση όλων των καθηγητών/ριών Μ.Γ.Ε. για όλα τα ζητήματα που τους/τις αφορούν, καθώς και λογοδοσία της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ σε τακτά χρονικά διαστήματα.

>> Δημιουργία αμφίδρομου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ και βάσης, χωρίς διαμεσολαβήσεις και κομματικές παρεμβάσεις.

>> Επιδίωξη της ΟΕΛΜΕΚ η ουσιαστική επανεκκίνηση του διαλόγου με το ΥΠΑΝ στο πλαίσιο των θεσμικών διαδικασιών.

>> Παροχή στοχευμένης ποιοτικής επιμόρφωσης σε εργάσιμο χρόνο, για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Βελτίωση του σχολικού κλίματος και δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας χωρίς απειλές και εκφοβισμούς από οποιονδήποτε.

>> Προβολή του Δημόσιου Σχολείου. Η κοινωνία να αγκαλιάσει το Δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του χωρίς καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης. Η οργάνωση πρέπει να είναι σε θέση να προβάλει ορθά το έργο των εκπαιδευτικών και να τονίσει τον αγώνα που καταβάλλουν καθημερινά για τους μαθητές τους.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Ανεξάρτητης Φωνής Εκπαιδευτικών αποτελείται από τους: Αντωνίου Μαρία, Μηλιώτη Μιχάλη, Πιτσιλλή Πέτρο, Γκουτζιούπα Αλέξανδρο, Μιλτιάδη Χρίστο, Πουργουρίδη Μάριο, Καλαμίδα Πέτρο, Μυλωνά Γιώργο, Τοπιντζή Μάριο, Καμιντζή Μαρία, Νικολάου Βάσω, Τόσκα Αθανάσιο, Κωνσταντίνου Σωτηρούλα, Παναγή Νίκη, Χριστοδούλου Ξάνθο, Λοΐζου Κωνσταντίνο, Παντοπίου Κατερίνα, Χριστοδούλου Χαράλαμπο, Ματσούκα Παναγιώτα, Περατικό Νεόφυτο και Χρυσοστόμου Δέσπω.