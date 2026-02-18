Την τελευταία μέρα του τρέχοντος μηνός αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργοληπτικές εργασίες στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου και το ίδρυμα να παραλάβει κι επίσημα το κτήριο, για το οποίο τα τελευταία χρόνια έγινε αρκετή συζήτηση.

Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη Ιωάννη Γιαπιντζάκη, ο εργολάβος του έργου ολοκληρώνει στις 28 Φεβρουαρίου, με το Πανεπιστήμιο να προγραμματίζει την τέλεση των εγκαινίων της Ιατρικής Σχολής στις 24 Μαρτίου.

Η σχετική αναφορά έγινε πριν από λίγο στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του προυπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2026.

Αναφορές έγιναν και σε άλλα έργα, με τον Αντιπρύτανη να ενημερώνει ότι σύντομα ολοκληρώνονται και οι εργασίες στο κτήριο των Βιολογικών Επιστημών, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι Χώροι Διδασκαλίας 3 (ΧΩΔ3), οι οποίοι θα εγκαινιαστούν Μάιο ή Ιούνιο.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο απευθύνθηκε και από το βήμα της επιτροπής Παιδείας στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας του όπως ανάψει το πράσινο φως για να αρχίσει την ανέγερση τεσσάρων Σχολών: Της Φιλοσοφικής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, της Ανθρωπίνων Επιστημών και της Σχολής Μεταπτυχιακών.

Πρόκειται για Σχολές που τώρα είναι άστεγες και οι ανάγκες τους καλύπτονται με ενοικίαση διαφόρων χώρων.