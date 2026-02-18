Ιδιαίτερα μακρά και πλούσια είναι η λίστα των Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας όσον αφορά στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους για τις σχολικές υποδομές, ωστόσο, το πιο σημαντικό σημείο για την υλοποίηση τους είναι το οικονομικό καθώς είναι κοινώς παραδεχτό ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν.

Όπως τόνισε και ο διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανδρέας Μαραγκός, σήμερα ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, ο προγραμματισμός αυτός καθώς και τα χρονοδιαγράμματά του είναι υπό την αίρεση του υπουργείου Οικονομικών, καθώς όσον αφορά στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων θέτει συγκεκριμένες οροφές.

Η Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το κονδύλι που παρέχεται, κατέληξε στη διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ανοδική και αυξητική τάση παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί αυτό δείχνουν. Κι αυτό διότι, έπειτα από μια γερή ψαλίδα το 2012 λόγω της οικονομικής κρίσης, όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν αρκετά για να επανέλθει το ποσό σε εκείνο του 2011 που ήταν γύρω στα €55 εκατομμύρια. Τώρα, δίνονται περίπου €35 εκατ. ενώ για το 2027 αναμένονται €40 εκατ.

Στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνεται η έναρξη των ακόλουθων έργων (κατατέθηκαν στην επιτροπή Παιδείας):

Στην επαρχία Λευκωσίας:

>> Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καπέδων – Επέκταση, εκτιμημένης δαπάνης € 357,000.00 συμπ. ΦΠΑ

>> Νηπιαγωγείο Καμπιών, εκτιμημένης δαπάνης, Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης €600,000.00 συμπ. ΦΠΑ

>> Ανέγερση Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσεως στο Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου – εκτιμημένης δαπάνης €1.000,000.00 (Δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΜΔΠ 2026-2028)

>> Δημοτικό σχολείο Ανθούπολης-Ανέγερση Ανελκυστήρα – Επέκταση Καλυμμένων Διαδρόμων, εκτιμημένης δαπάνης €360,000.00 συμπ. ΦΠΑ

>> Δημοτικό σχολείο Κλήρου – Αναβάθμιση, εκτιμημένης δαπάνης €720,000.00 συμπ. ΦΠΑ

>> Α΄ Δημοτικό σχολείο Λατσιών – Επεκτάσεις και Συντηρήσεις, εκτιμημένης δαπάνης €1.200,000.00 συμπ. ΦΠΑ

>> Περιφερειακό Δημοτικό σχολείο Ταμασού – Ανέγερση Ανελκυστήρα, εκτιμημένης δαπάνης €140,000.00 συμπ. ΦΠΑ

>> 8ον Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας- Ετοιμάζεται Σημείωμα Έργου

>> Πράσινη Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Γεωγραφική Περιοχή Νότια της Λευκωσίας – Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

Στην επαρχία Λεμεσού:

>> Δ΄ Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ύψωνα – Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης €10,500.00 συμπ. ΦΠΑ

>> Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας – Εργασίες συντήρησης, εκτιμημένης δαπάνης € 180.000,00 συμπ. ΦΠΑ- Δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό, όμως η υλοποίηση του Έργου κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας.

>> Δημοτικό Σχολείο Καλαβασού – Αντικατάσταση στέγης στο παλαιό κτήριο και εργασίες συντήρησης- Σε συνεργασία με Σχολική Εφορεία Καλαβασού – Δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό, όμως η υλοποίηση του Έργου κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας.

>> Νηπιαγωγείο Ασώματου – Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης €1.000.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Νηπιαγωγείο Κυπερούντας – Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης €1.050.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς – Επέκταση, εκτιμημένης δαπάνης €800.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Γυμνάσιο Ανατολικής Λεμεσού – Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης €16.600.000,00 συμπ. ΦΠΑ – Το Σημείωμα Έργου βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

>> Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου και Νέου Νηπιαγωγείου Επισκοπής – Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

>> Β΄ Γυμνάσιο Ύψωνα– Ανέγερση – Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

>> Λύκειο Ύψωνα– Ανέγερση – Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

Στις επαρχίες Λάρνακας- Αμμοχώστου:

>> Νέο Αθλητικό Γυμνάσιο Παραλιμνίου – Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης € 10.187.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Νέο Stem Αθλητικό Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας, Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης € 14.955.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αραδίππου Στ΄ – Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης € 10.800.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Ανέγερση Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην περιοχή Βορόκλινης – Λιβαδιών, εκτιμημένης δαπάνης € 10.100.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Νηπιαγωγείο Καμάρων, Λάρνακα – Ανέγερση, εκτιμημένης δαπάνης € 1.000.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου – Επέκταση, εκτιμημένης δαπάνης € 1.400.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Δημοτικό Σχολείο Τόχνης – Επέκταση, εκτιμημένης δαπάνης €800.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Γυμνάσιο Αραδίππου – Επέκταση, εκτιμημένης δαπάνης € 1.400.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Συντήρηση Λυκείου Αραδίππου, Α΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αραδίππου και Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αραδίππου, εκτιμημένης δαπάνης € 300.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Γαλακτοκομία – Τυροκομία στο Γυμνάσιο Αθηαίνου, εκτιμημένης δαπάνης €400.000,00 συμπ. ΦΠΑ- Δεν περιλαμβάνεται στο ΜΔΠ 2026-2028

>> Ανέγερση Πτέρυγας Δομικών και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου στην Π.Γ.ΤΕΣΕΚ Αμμοχώστου/Αυγόρου, εκτιμημένης δαπάνης €1.600.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Β΄ Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας- Ανέγερση- Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

>> Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου – Ανέγερση- Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

>> Β΄ Δημοτικό Σχολείο Κιτίου – Ανέγερση-Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

>> Νέο Δημόσιο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης στην κοινότητα Δρομολαξιάς

Στην επαρχία Πάφου:

>> Νέο Γυμνάσιο Πάφου – Επεκτάσεις για μετατροπή του Α΄ Νηπιαγωγείο Πάφου- εκτιμημένης δαπάνης €7.200.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου – Επέκταση Υφιστάμενου Κτηρίου- εκτιμημένης δαπάνης € 3.000.000,00 συμπ. ΦΠΑ

>> Νέο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο στην Ευρύτερη περιοχή Πέγειας (Έμπας, Κισσόνεργας, Χλώρακας και Πέγειας), εκτιμημένης δαπάνης € 9.832.000,00 συμπ. ΦΠΑ- Το Σημείωμα Έργου βρίσκεται σε προχωρημένη φάση αξιολόγησης. Εκκρεμεί η εκχώρηση κρατικής γης στο ΥΠΑΝ από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

>> Ανέγερση Νέου Γυμνασίου Πάφος – Αναβαργός, εκτιμημένης δαπάνης € 11.334.000,00 συμπ. ΦΠΑ- Το Σημείωμα Έργου βρίσκεται σε προχωρημένη φάση αξιολόγησης. Εκκρεμεί η εκχώρηση κρατικής γης στο ΥΠΑΝ από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

>> Β΄ Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους – Ανέγερση- Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

Όσον αφορά στα έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο σε όλες τις επαρχίες, η συνολική τους δαπάνη, σύμφωνα με τον κ. Μαραγκό ανέρχεται σε €83,864,528 ενώ για τα έργα τα οποία προγραμματίζεται η έναρξη της υλοποίησης τους στο αμέσως προσεχές διάστημα, η συνολική τους δαπάνη εκτιμάται στα €7,5 εκατ.

Στο κονδύλι που παρέχεται για τη διεκπεραίωση αυτών των πολυδάπανων εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις σχολικές μονάδες, όχι μόνο για λειτουργικούς σκοπούς αλλά και για λόγους ασφαλείας, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Σχολικών Εφορειών και επικεφαλής της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, Νίκος Μεγάλεμος. Συγκεκριμένα, ο κ. Μεγάλεμος έθεσε το εξής ερώτημα για να καταδείξει τις δυσκολίες: «Εάν μια Σχολική Εφορεία χρειάζεται περίπου μισό με ένα εκατομμύριο ευρώ μόνο για συντηρήσεις σχολείων, τι να μας κάνουν τα €40 εκατ.;». Ενισχύοντας τη θέση του, ανέφερε ακόμη πως η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας για τρία μόνο έργα σε σχολεία, χρειάζεται €14 εκατ.