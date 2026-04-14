Οργανωμένα και βάσει χρονοδιαγράμματος συνεχίζεται η αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων, καθώς αποτελεί μία από τις στοχευμένες δράσεις του υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα, της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης C5.1R1 «Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) και αγοράς εργασίας», που εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Απριλίου 2026 η παράδοση σύγχρονου εξοπλισμού σε σχολεία σε όλη την Κύπρο, με περισσότερα από 200 εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας να αναβαθμίζονται σε Γυμνάσια, Λύκεια και Εξατάξια σχολεία.

Ερωτηθείς σχετικά ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε στον «Φ» πως ο εξοπλισμός που παραδίδεται αντανακλά τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξοπλισμό κοπής υλικών με τη βοήθεια δέσμης λέιζερ (Laser Engraver and Cutter) για τον κλάδο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, εξοπλισμό πειραμάτων μηχανικής για τη Φυσική, εξειδικευμένες πειραματικές διατάξεις Ενζυμικής Δραστηριότητας (Enzyme Activity Experiment) και Φωτοσύνθεσης Φυτών και Κυτταρικής Αναπνοής (Plant Photosynthesis and Cellular Respiration Experiment) για τη Βιολογία, καθώς και προηγμένες πειραματικές διατάξεις για Αγωγομετρικές μετρήσεις και μετρήσεις pH διαλυμάτων υδροχλωρικού οξέος (Conductometric and pH Titration measurements of Hydrochloric Acid solutions)» καθώς και Φασματοσκοπία UV-VIS για τη Χημεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, δεν σταματά εδώ καθώς η αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων συνεχίζεται με την προκήρυξη και υλοποίηση δεύτερου ανοικτού διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τον εξοπλισμό στα εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Χημείας και Βιολογίας και να επεκτείνει το εύρος των παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η επιπρόσθετη ενίσχυση περίπου 100 εργαστηρίων με σύγχρονα μέσα, όπως εξοπλισμό τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printers) για τον κλάδο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, απαγωγούς αερίων (Fume Cupboard) για εργαστήρια Χημείας, καθώς και καινοτόμες εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (smartphone-based VR-Glasses και T-shirts επαυξημένης πραγματικότητας) για τη διδασκαλία της Βιολογίας. Η παράδοση του εξοπλισμού αναμένεται να ξεκινήσει εντός Απριλίου 2026 και να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2026.

Η ολοκλήρωση όλων των δράσεων έως τον Ιούνιο του 2026 σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μια σημαντική επένδυση στην ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής στα σχολικά εργαστήρια δεν αποτελεί μόνο αναβάθμιση υποδομών, αλλά ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Μέσα από την πρακτική εξάσκηση και την επαφή με σύγχρονα εργαλεία, οι μαθητές αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η τεχνολογική επάρκεια. Δεξιότητες που αποτελούν βασικά εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους, αλλά και για την ομαλή ένταξή τους σε μια απαιτητική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.